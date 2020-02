Twórcy rodzimych startupów podzielą się doświadczeniem ze studentami – rusza czwarta edycja CEO Academy

CEO Academy: Growth Strategies for Global Tech Startups to seria wykładów oraz warsztaty organizowane w ramach cyklu CEMS Course. Dzięki kursowi studenci zdobędą praktyczną wiedzę o budowaniu, rozwoju i skalowaniu międzynarodowego biznesu.

Kadra zarządzająca prężnie działających startupów przeprowadzi ich przez kluczowe etapy tworzenia firmy: od analizy rynku i projektowania produktu przez współpracę z zespołami deweloperskimi, budowanie marki i zdobywanie rynku aż po skalowanie biznesu na arenie międzynarodowej. Uczestnicy spotkają się też z dyrektorem funduszu VC Innovation Nest, który opowie im o inwestowaniu w startupy z perspektywy osoby, która przeanalizowała już setki innowacyjnych pomysłów na biznes. Pozostałe spotkania w ramach CEO Academy poprowadzą zarządzający polskimi startupami, takimi jak Tylko, Nethone, Straal czy Cateringoo oraz CEO firmy-matki tych startupów, polskiego venture buildera Daftcode.

– Polska ma świetnych programistów i inżynierów, jednak sama technologia to za mało, żeby startup osiągnął międzynarodowy sukces. Potrzebna jest też dobra strategia i managerowie, którzy poprowadzą prace nad produktem i rozwój biznesu we właściwym kierunku. Takich umiejętności uczymy podczas CEO Academy, a w kursie biorą udział studenci SGH i CEMS – najlepsi adepci kierunków biznesowych w Polsce. Z przyjemnością dzielimy się z nimi wiedzą i do dziś pracujemy w Daftcode z alumnami poprzednich edycji – mówi Paweł Seweryn, CEO Daftcode.

Serię wykładów CEO Academy wieńczą całodniowe warsztaty tworzenia strategii. Jest to też forma konkursu, którego zwycięzcy zyskają możliwość udziału w indywidualnym programie mentoringowym.

– CEMS Course uczy praktycznych umiejętności, które studenci wykorzystają stawiając swoje pierwsze kroki w biznesie. Dzięki CEO Academy i spotkaniom z CEOs polskich firm technologicznych mogą poznać cykl życia startupu od kulis, by następnie przekuć tę wiedzę na tworzenie własnych firm czy innych pomysłów na ścieżkę zawodową. To unikalne doświadczenie pomaga studentom zweryfikować ich teoretyczną wiedzę o biznesie i przełożyć ją na rzeczywiste działania. To bezcenna lekcja zarządzania biznesem – mówi prof. Piotr Płoszajski z Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej, opiekun CEMS Course.

Spotkania CEO Academy potrwają od 10 marca do 16 maja i są skierowane do studentów studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej. Zgłoszenia trwają do 18 lutego na stronie: ceoacademy.daftcode.com.