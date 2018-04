Twórcy nowego robota laureatami prestiżowego konkursu

Programiści, inżynierowie, naukowcy, przedstawiciele startupów oraz miłośnicy technologii z całego świata stanęli przed wyzwaniem rzuconym przez amerykańską spółkę NVIDIA. Zadaniem było przekształcenie robotyki, przemysłowych systemów Internet of Things, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa lub innej dowolnej branży. Organizacją konkursu zajmował się polski start-up z Wrocławia – ChallengeRocket.

Finaliści mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów podczas konferencji GTC w Dolinie Krzemowej przed prezesami, dyrektorami oraz partnerami największych firm z branży technologicznej. Ponadto na uczestników wyzwania czekały nagrody o łącznej wartości 23000 dol., karty graficzne, zestaw deweloperski oraz szkolenie w Deep Learning Institute.

Główną nagrodę zdobył Sim-to-real autonomous robotic control. Twórcy projektu stworzyli dwu-modułowego robota, przeznaczonego do zbierania danych. Drugie miejsce zajął TITUS – autonomiczny dron (UAV) do identyfikowania obszarów leśnych w celu określenia obszarów potencjalnego zagrożenia pożarami. Natomiast trzecia nagroda trafiła do On-UAV Real time detection of storm damage – systemu służącego do przetwarzania wideo UAV w trakcie akcji ratunkowych w celu usprawnienia operacji.

Wśród nadesłanych projektów znalazły się rozwiązania takie jak: autonomiczne drony ostrzegające przed rekinami lub eliminujące zagrożenie w powietrzu, systemy – diagnozujące choroby roślin, pomagające w wykrywaniu malarii i nowotworów czy ostrzegające przed wypadkiem samochodowym. Ponadto zgłoszone zostały urządzenia wykrywające i sortujące samodzielnie odpady oraz monitorujące stan wody. Łącznie nadesłanych zostało ponad 100 innowacyjnych projektów.

