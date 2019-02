Twórcy Crossroads Inn ogłaszają kampanię crowdfundingową

Nowa gra to połączenie management sim i RPG. Gracze wcielą się we właściciela tawerny znajdującej się w samym sercu baśniowej krainy Delcrys, zmierzą się z trudami prowadzenia własnego lokalu oraz wezmą udział w epickiej przygodzie, która może ich zaprowadzić nawet na tron królestwa.

Michał Gembicki, prezes spółki Klabater, wyjaśnia, że na kampanię crowdfundingową zdecydowano się po to, aby zaangażować społeczność i dotrzeć do nowych fanów. Celem jest zebranie 30k dol. Środki te pozwolą na rozbudowę gry i dodanie elementów, które uprzyjemnią rozgrywkę. Twórcy chcą zwiększyć ilości tzw. cut-scen, rozbudować warstwę muzyczną oraz zatrudnić najwyższej klasy lektorów. Osoby, które zdecydują się wesprzeć projekt, dostaną dostęp do early access, unikatowe prezenty i dodatkowe treści w grze. Co ważne, gracze będą mogli przekazać swoje uwagi i obserwacje, co może zdecydować o ostatecznym wyglądzie projektu.

Start kampanii na Kickstarterze zaplanowany jest na 12 lutego, zbiórka potrwa 30 dni. Obecnie trwają prace nad wersją betą gry. Planowana data premiery to Q4 2019 roku.

Źródła: Klabater; Kraken Unleashed Studio