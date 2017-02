Twórcy aut Google pozywają Otto i Ubera za kradzież technologii LiDAR

Uber ma poważny problem. Jego technologia samochodów autonomicznych mogła być wykradziona od Waymo - firmy utworzonej przez Alphabet aby rozwijać projekt autonomicznych samochodów Google. Jeśli te zarzuty się potwierdzą to Uber będzie w poważnych tarapatach, a Google chcąc nie chcąc potwierdzi, że konkurencja na rynku samochodów autonomicznych wcale nie była równie szybka jak ona.

Levandowski wykradł tysiące plików?

W sierpniu ubiegłego roku Uber ogłosił swoje partnerstwo z Volvo. Firmy miały współpracować przy projekcie autonomicznych pojazdów. Wtedy Uber ogłosił również przejęcie Otto - startupu zajmującego się autonomicznymi ciężarówkami. Na czele tej firmy stał Anthony Levandowski, twórca legendarnego autonomicznego motocykla "Ghostrider".

Ekipa Waymo twierdzi, że wykorzystana przez Otto technologia LiDAR okazała się zaskakująco podobna do rozwiązań opracowanych wcześniej przez Waymo. Ekipa Waymo dowiedziała się o tym z e-maila od jednego z dostawców części. W e-mailu były rysunku LiDARa używanego przez Ubera.

Zdaniem Waymo te informacje zostały wyniesione z firmy przez Levandowskiego. Pracował on w przeszłości dla Waymo, a pół roku przed swoim odejściem miał pobrać 14 tysięcy plików związanych z różnymi projektami. Były wśród nich informacje dotyczące LiDARu. Uzyskanie dostępu do tych danych miało się odbyć z użyciem specjalistycznego oprogramowania i służbowego laptopa. Następnie dane zostały przeniesione ma dysk zewnętrzny, a dane z laptopa zostały całkowicie skasowane by zatrzeć ślady.

Zorganizowana kradzież?

Waymo twierdzi, że również jego inni byli pracownicy pobierali wysoce poufne materiały a obecnie są to osoby zatrudnione przez Otto i Ubera. Wśród tych informacji były listy dostawców, szczegóły dotyczące produkcji i oświadczenia o pracach zawierające szczegóły techniczne.

- Wierzymy, że te działania były częścią zgranego planu by ukraść tajemnice handlowe Waymo oraz własność intelektualną. Na miesiące przed masowym pobraniem plików pan Levandowski mówił kolegom, że planuje "zreplikowanie" technologii Waymo u konkurencji - czytamy we wpisie Waymo w serwisie Medium. Więcej szczegółów można się dowiedzieć z pozwu, który również został opublikowany.

Uber ma problem. Kolejny

Oskarżenia są bardzo poważne. Uber przejmując Otto chwalił się m.in. przejęciem świetnej technologii LiDARowej. Teraz właśnie ten atut stanął w centrum poważnego sporu. Samo wytoczenie takiej sprawy jest dla Ubera poważnym ciosem. Przedstawiciele Ubera już powiedzieli prasie, że traktują zarzuty poważnie i będą uważnie śledzić rozwój sprawy.

Co więcej, Uber zmaga się obecnie z zarzutami dotyczącymi molestowania seksualnego w firmie. Pisaliśmy również o zastrzeżeniach co do tego, w jaki sposób Uber podchodzi do prywatności.

Między wiedzą a poufnością

Dodajmy, że nie jest to jedyny spór dotyczący tajemnicy przemysłowej w obszarze autonomicznych pojazdów. Firma Tesla Motors zarzuciła złamanie zasad poufności Sterlingowi Andersonowi. Ten inżynier odszedł z Tesli i założył startup razem z Chrisem Urmsonem, który wcześniej pracował przy autach Google. Generalnie rynek autonomicznych samochodów ma to do siebie, że widać w nim rotację inżynierów, którzy rzecz jasna zabierają ze sobą wiedzę. Inżynierowie są związani różnymi porozumieniami o poufności, ale ciężko jest wyznaczyć granice między zdradzaniem tajemnic i korzystaniem z własnej wiedzy.

W przypadku sprawy Waymo vs Otto zarzut dotyczy wynoszenia bardzo konkretnych informacji z firmy i nawet zorganizowanego działania w celu przeniesienia własności przemysłowej do konkurencji. To o wiele poważniejsza sprawa niż tylko "przenoszenie doświadczeń". Sprawa zapewne będzie miała interesujący dalszy ciąg.

Poniżej, dla zainteresowanych, kopia pozwu Waymo przeciwko Otto i Uberowi.

Complaint by Dziennik Internautów on Scribd