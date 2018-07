Twórca serialu "Dom z papieru" na wyłączność Netflixa

Zgodnie z warunkami umowy, Pina, założyciel firmy producenckiej Vancouver Media oraz twórca seriali “Vis a Vis”, “Statek” oraz “Paco i jego ludzie”, stworzy nowe produkcje na wyłączność użytkowników Netflix na całym świecie.

Eric Barmack, wiceprezydent ds. produkcji oryginalnych Netflix, zaznaczył ekscytację związaną z ogłoszeniem podpisania nowej umowy. Jestem przy tym pewny, że Alex, dzięki swoim wyjątkowym pomysłom i talentowi do opowiadania historii, będzie dalej przekraczał granice i docierał do odbiorców na całym świecie.

Sam Álex Pina twierdzi zaś, że praca z Netflix to spełnienie marzeń. Filmowiec powiedział, że żyjemy w czasach, kiedy seriale stają się jednym z najważniejszych ruchów kulturowych w historii. Możliwość dotarcia do każdego zakątka na Ziemi i tworzenie rzeczywistości, w której treści w każdym języku mogą z łatwością się rozprzestrzeniać, to jak bycie częścią marzenia tysięcy twórców na całym świecie.

Po sukcesie dwóch pierwszych części “Domu z papieru”, umowa podpisana z Piną przewiduje produkcję trzeciego sezonu serialu, którego premiera planowana jest na 2019 rok. Będzie on także autorem i producentem innych projektów - m.in. “Sky Rojo” - kobiecego dramatu akcji, którego produkcja rozpocznie się w przyszłym roku.

Źródło: Netflix