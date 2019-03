Twórca gry "Wiedźmin" inwestuje w park elektronicznej rozrywki

Założona w 2016 roku spółka Disco WTMH to zarówno park rozrywki elektronicznej, jak i zespół produkujący autorski hardware oraz studio developerskie tworzące m.in. rozwiązania wykorzystywane w parku. DISCOVR ewoluował w ciągu pierwszych kilku lat działalności z salonu opartego na doświadczeniach związanych z VR-em w kierunku centrum rozrywki wykorzystującego elektronikę. Salon oferuje sprzęty i zabawy, z których mogą korzystać zarówno dorośli jak i dzieci. Rozwiązania oparte są na zasadzie łączenia aktywności fizycznej z nowymi technologiami oraz współpracy zespołowej.

Zespół GAMENASTIX, pracujący w ramach spółki, pracuje nad udoskonaleniem prototypu flagowego osiągnięcia DISCO WTMH na hardware’owym polu: wielokierunkowej bieżni przeznaczonej do wykorzystania w VR-ze. Bieżnia docelowo do sprzedaży ma trafić w tym roku. Ponadto z „kuźni” zespołu wyszły także symulatory rowerowe czy narciarstwa, system do walk robotów oraz kilka gier.

Rozwój spółki, jak i jej oryginalne podejście do tematu wykorzystania nowych technologii zainteresował jednego z twórców CD Projekt, Michała Kicińskiego, który zdecydował się dołączyć do grona jej udziałowców.

Poza planami rozwoju spółki na polach hard i software’u, w najbliższym czasie twórcy chcą postawić na otwieranie nowych lokali wzorowanych na warszawskim salonie.

Źródło: DISCOVR