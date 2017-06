Twoje dziecko nie rozstaje się z tabletem? To dobrze, będzie miało ciekawą pracę

Laptop, komputer osobisty, tablet albo urządzenie ubieralne, tj. smartwatch czy inteligentna opaska. Elektronika użytkowa coraz częściej wiedzie prym wśród najpopularniejszych prezentów na kolejne okazje. Trudno się temu dziwić, ponieważ stanowi ona doskonałe narzędzie pracy i rozrywki, jednocześnie przyzwyczajając młodych użytkowników do komunikacji z urządzeniem od najmłodszych lat.

Wiele osób zastanawia się jednak, co zrobić, by przygoda z komputerem nie skończyła się na zabijaniu czasu na graniu, przeglądaniu zdjęć na Instagramie czy oglądaniu kolejnych filmów na YouTube. Być może, decydując się na wybór elektronicznego gadżetu, warto rozszerzyć zestaw usług o takie, które pozwolą naszym bliskim stworzyć pierwszą stronę www? Własna domena ułatwi im prezentację swoich pasji, zainteresowań czy efektów pracy. Kto wie, czy taka pierwsza, wirtualna wizytówka nie sprawi, że w przyszłości rozwiną oni swoją obecność w sieci, np. tworząc startup gamingowy czy swój własny e-sklep?

Bezpieczny kawałek internet

Wiele osób myśli o tym, aby zaprezentować się w Internecie, stworzyć własnego bloga czy stronę, która może pełnić rolę wizytówki. Są sytuacje i branże, w których wirtualne portfolio jest nieocenione. Jedni oczekują jedynie stabilnego, zaufanego łącza, umożliwiającego płynną rozgrywkę lub tworzenie kanału na YouTube. Innym marzy się bezpieczna i prywatna przestrzeń do przechowywania danych, którą mogliby zastąpić publiczne dyski w chmurze. Codzienne obowiązki sprawiają jednak, że ciężko znaleźć czas, aby zrealizować swoje postanowienia. Jeżeli mamy wśród bliskich takie osoby, warto dać im bodziec do działania. Usługi serwerowe oraz domena zawierająca np. imię i nazwisko to ciekawy pomysł na nieszablonowy prezent.

O tym, jak ważne są dobre wzorce i bezpieczeństwo w sieci powinni pamiętać przede wszystkim rodzice, dając dobry przykład swoim pociechom już od najmłodszych lat. Warto jest w sposób szczególny zadbać o ich komfort, a także wprowadzić plan korzystania z Internetu i z urządzeń mobilnych. Dobrą praktyką jest odłożenie smartfona na kilka godzin przed snem lub zupełne niekorzystanie z niego w sypialni.

Pakiet hostingowy jest również dobrym pomysłem na prezent dla osoby, która założyła własną firmę, a nie jest jeszcze obecna w internecie. Utworzenie strony www zawierającej podstawowe informacje z pewnością pomoże jej wejść na nowy poziom biznesowy.

Wysoki popyt na programistów

Własny „kawałek Internetu” może być również pretekstem do rozpoczęcia nauki programowania przez młodych adeptów, którym przyjdzie rozwijać swój talent w cyfrowych czasach. Warto zachęcać młodzież do zdobywania umiejętności cyfrowych, w szczególności, że są one coraz popularniejsze w pracy zawodowej.

Firma Manpower, świadcząca usługi z obszaru human resources, wymieniła specjalistów IT[1] w gronie najbardziej pożądanych profesji. Co więcej, z analizy Komisji Europejskiej wynika, że w całej Wspólnocie Europejskiej brakuje już 500 tys. informatyków. W tym – według szacunków – w Polsce jest zapotrzebowanie na około 50 tys. specjalistów z tej branży. Oznacza to, że istnieje duża szansa, iż w przyszłości najłatwiej będzie znaleźć pracę właśnie jako programista czy analityk w centrum przetwarzania danych.

Co ciekawe, według raportu Stack Overflow[2] na temat branży IT i programistów, aż 69,1% z nich określa siebie jako częściowych samouków, a 13% jest tylko samoukami. W 2016 roku największą grupę stanowili specjaliści w wieku 25-29 lat (28,4%), z czego najmłodsi w skali świata wywodzili się z Indii, Rosji i właśnie z Polski.

Warto zatem rozważyć rozpoczęcie nauki programowania już w wieku nastoletnim. Tym bardziej, że zarobki w tej branży wciąż stoją na wysokim poziomie. Szczególnie doceniani są pracownicy potrafiący posługiwać się kilkoma językami programowania i frameworkami, na które jest w danym momencie największe zapotrzebowanie.

Autor: Robert Paszkiewicz, OVH Polska

[1] ManpowerGroup, analiza „Niedobór talentów”, 2016 r.

[2] Stack Overflow, Developer Survey Results, 2016