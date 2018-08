Twoja szafa w telefonie dzięki darmowej aplikacji

Darmowa aplikacja Clotify pomoże stworzyć wymarzoną stylizację, sprawdzić, w co ubierają się gwiazdy oraz wymienić lub sprzedać rzeczy, których już nie potrzebujesz. Jadąc autobusem, wracając ze szkoły czy uczelni, możesz przygotowywać komplety, które przydadzą się wieczorem lub kolejnego dnia.

Mikołaj Krzemiński, właściciel i pomysłodawca aplikacji Clotify przekonuje, że to ogromne ułatwienie. Żyjąc szybko, mamy niewiele czasu, by nadążyć za zmieniającym się światem, a tym bardziej za modą, która rządzi się swoimi prawami. Owa aplikacja to zaś oszczędność pieniędzy i czasu.

Źródło: Clotify