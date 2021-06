Twoja paczka czeka na dostawę? Uważaj na fałszywe wiadomości z niebezpiecznym linkiem!

Przestępcy podszywają się pod różne firmy i instytucje, chcąc wyłudzić dane do kart płatniczych. To bardzo popularny atak, który wraca co jakiś czas. Oszuści informują, że paczka czeka w dostawie i aby ją odebrać, należy potwierdzić płatność w ciągu 3 dni przed upływem terminu.

Jeżeli otrzymaliśmy taką wiadomość SMS, prawdopodobnie nasze dane osobowe wyciekły do sieci. Podając informacje o sobie w internecie, należy zachować szczególną ostrożność. Na przykład przy rejestracji do jakiegoś serwisu, wzrasta prawdopodobieństwo, że dane osobowe mogą trafić w niepowołane ręce.

Jeżeli już otrzymamy podejrzaną wiadomość, należy pamiętać o tym, aby nie klikać w zawarty w niej link. Może to skutkować kradzieżą pieniędzy z naszego konta bankowego.

Autor: Dominika Kociołek, CyberRescue.