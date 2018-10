Twój głos ma moc! Poznaj 10 powodów, dla których warto jej użyć

Szacuję, że w ośmiu na dziesięć spraw wpływających na jakość życia obywateli, decydującą rolę odgrywa samorząd - wyjaśnia Dawid Sześciło, ekspert Fundacji im. Stefana Batorego. Społecznik dodaje, że to samorząd odpowiada za to, czy możemy sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do pracy lub dobrej szkoły, a w weekendy odpocząć w przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni publicznej, np. w miejskim parku. Gmina jest samorządem pierwszego kontaktu i ma największy wpływ na nasze codzienne sprawy, ale rola powiatu także jest trudna do przecenienia. To powiaty prowadzą szpitale i szkoły średnie. Województwo, kontrolując większość przyznanych nam funduszy unijnych, decyduje o kluczowych inwestycjach publicznych. Polska jest, na tle europejskim, państwem mocno zdecentralizowanym. Władzom centralnym zostawiliśmy „wielką politykę”, a o sprawach codziennych decydujemy na dole – w gminie, powiecie, regionie.

21 października wybierzemy:

władze gminy, czyli radnych gminy, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

władze powiatu, czyli radnych powiatu, którzy następnie wybiorą zarząd powiatu ze starostą na czele

władze województwa, czyli radnych sejmiku województwa, którzy wybiorą następnie zarząd województwa z marszałkiem na czele.

Przekonany do oddania głosu? Może te powody pomogą w podjęciu dobrej decyzji.

Źródło: Fundacja im. Stefana Batorego