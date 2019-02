"Twój e-PIT" nie do końca godny zaufania. Warto samodzielnie sprawdzić rozliczenie

Od 15 lutego br. pod tym adresem dostępne są zeznania podatkowe PIT-37 i/lub PIT-38 za 2018 rok. Zostały one automatycznie wypełnione oraz zamieszczone przez Krajową Administrację Skarbową. Wcześniej nie trzeba było składać żadnego wniosku w tej sprawie. Usługa Twój e-PIT dla podatników oznacza wygodę, ale nie musi być dostępna bądź korzystna dla każdego.

Jerzy Bielawny, specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych z Instytutu Studiów Podatkowych, twierdzi, iż z nowego rozwiązania nie skorzystają osoby prowadzące działalność gospodarczą, mające dochody z najmu, których nie opodatkowali w sposób zryczałtowany. Dotyczy to również nielicznej grupy prowadzących tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Ci wszyscy podatnicy musieliby złożyć zeznanie PIT-36. To są sytuacje, w których trzeba dochody wykazywać na podstawie własnych ewidencji, np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów w przypadku prowadzenia drobnej działalności. Ekspert dostrzega również pewnego rodzaju dezinformację w części zamieszczanych publikacji w mediach. Sugerują one, że w ogóle nie składamy zeznań, bo robi to za nas urząd skarbowy. To brzmi tak, jakby podatnik nie miał prawa niczego korygować, modyfikować czy np. korzystać ze wspólnego rozliczenia. Oczywiście, nie jest to prawdą.

Decyzję trzeba podjąć do 30 kwietnia br. Jeśli do tego dnia podatnik nic nie zrobi, to zeznanie przygotowane przez KAS zostanie uznane za złożone. Dana osoba ma prawo zaakceptować przygotowany dokument i wysłać go, pobierając Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Można też zmienić część danych czy sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Pułapki z ulgami?

Jeśli podatnik nie skorzystał w poprzednim roku z ulgi na dzieci, to e-PIT jej nie zawiera, nawet jeśli takowa przysługuje. Automatycznie pojawiły się ulgi tylko na dzieci, które nie ukończyły 18 lat. Te, dotyczące potomstwa starszego czy urodzonego w 2018 roku, można dopisać w zeznaniu przygotowanym przez KAS.

Marek Niczyporuk, radca prawny i ekspert z Kancelarii Ars AEQUI, zauważa, że do najpopularniejszych ulg i odliczeń należą darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne czy internet, a także wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W celu skorzystania z tych możliwości konieczna będzie samodzielna modyfikacja e-rozliczenia. Tego rodzaju ulgi i odliczenia zależą często od spełnienia dodatkowych przesłanek czy konieczności dokonania drobnych obliczeń w oparciu o dane, których KAS nie posiada. Poprawienie zeznania powinno być jednak zdecydowanie mniej czasochłonne niż przygotowywanie go samodzielnie od nowa.

Jerzy Bielawny podkreśla, że Twój e-PIT zawiera kwotę ulgi i odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co pozwala na obniżenie podatku dochodowego. System przygotował indywidualne zeznania, a sporo podatników dokonuje kumulacyjnego rozliczenia. Z tego prawa korzystają nie tylko małżonkowie, ale również osoby wychowujące dzieci, które to zazwyczaj nie mają żadnych dochodów. W konsekwencji ww. podatnicy mogą liczyć na większy zwrot podatku. W ocenie eksperta, większość podatników złoży własnoręcznie sporządzone zeznanie podatkowe, ponieważ rozliczenie przygotowane przez aparat skarbowy nie będzie dla nich wystarczające.

Marek Niczyporuk dodaje zaś, że automatycznie wypełniony Twój e-PIT jest domyślnie rozliczeniem indywidualnym, nawet gdy dana osoba złożyła w poprzednim roku zeznanie z żoną czy mężem. Stąd w celu zapłacenia podatku wspólnie z małżonkiem, trzeba wprowadzić zmianę w tym zakresie. Usługa Twój e-PIT umożliwia dokonanie takiej modyfikacji.

Forma zwrotu podatku wskazana w poprzednim rozliczeniu została ustawiona w nowej usłudze. Jeśli przysłowiowy Kowalski zdecydował się na przelew na konto czy przekaz pieniężny, to właśnie w taki sposób otrzyma ewentualną nadpłatę. System zapamiętał też wskazaną poprzednio organizację pożytku publicznego, której podatnik przekazał 1% swojego podatku.

Należy jednak sprawdzić aktualność tych danych. Gdy zostaną wskazane błędnie, będzie możliwość ich modyfikacji w terminie późniejszym, ale wyłącznie w trybie korekty zeznania. To znacznie wydłuży czas oczekiwania na zwrot nadpłaty lub doprowadzi do tego, że wspierana przez podatnika organizacji pożytku publicznego nie uzyska środków z jednego procenta, co podkreśla radca prawny.

Pseudoułatwienie?

Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego, proste rozliczenia podatkowe, które nie zachęcają do korzystania z przywilejów są ignorowane przez obywateli. Nikt nie jest w stanie zmusić większości podatników do stosowania takich rozwiązań. Ekspert ma jednak nadzieję, że pseudoułatwienia nie spowodują lekceważenia obowiązków płatniczych przez obywateli.

Źródło: MondayNews