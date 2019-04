"Twój e-PIT" nie dla wszystkich. Dlaczego większość Polaków korzysta z innych metod rozliczania podatku?

Polacy z roku na rok coraz chętniej rozliczają podatki przez internet, jednak rządowy program nie spełnił wszystkich oczekiwań społecznych. Usługa Twój e-PIT z założenia miała być masowa i powszechna, jednakże zmiany wprowadzone dla zapewnienia bezpieczeństwa spowodowały, że skorzystanie z niej przysparza użytkownikom problemów już na samym starcie. Na przykład osoby, które za rok 2017 nie miały ani nadpłaty, ani też niedopłaty podatku, nie mogą nawet zalogować się do panelu Twój e-PIT. W celu weryfikacji użytkownik musi bowiem podać jedną z tych kwot, przy czym nie może być ona równa 0 zł (a dotyczy to chociażby osób rozliczających się po raz pierwszy czy często też emerytów i rencistów). Co prawda rozwiązaniem takiej sytuacji jest zalogowanie przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego, jednak nie wszyscy chcą lub potrafią z tego skorzystać.

Wprowadzony w tym roku Twój e-PIT nie jest jednocześnie:

metodą całkowicie automatyczną - wymaga samodzielnego wprowadzenia wielu ulg, PIT-ów innych niż PIT 37, skontrolowania limitów, zaznaczenia opcji rozliczenia ze współmałżonkiem lub samotnie wychowując dziecko i przede wszystkim zaakceptowania całej deklaracji, jeżeli wprowadzone zmiany mają odnieść skutek i zależy nam na szybkim rozliczeniu,

jedyną dopuszczoną przez prawo i organy skarbowe formą rozliczeń PIT za rok 2018 - można zatem samodzielnie złożyć deklarację podatkową nie wchodząc w ogóle w dokument przygotowany przez Ministerstwo Finansów lub odrzucić wstępnie przygotowaną przez fiskusa wersję deklaracji.

Korzystanie z alternatywnych form rozliczeń jest zatem możliwe, a nawet w niektórych przypadkach wręcz konieczne, tak jak i ostateczne zweryfikowanie przekazywanej deklaracji. Artur Kaczmarek, ekspert z firmy e-file, dostawcy programu e-pity do rozliczeń PIT-ów online, zauważa, że w tym roku wokół tematu PIT-ów narosło sporo niedomówień. Wiele osób sądzi, że nie musi już zaprzątać sobie głowy obowiązkiem rozliczeń, tymczasem wciąż niezmiennie należy kontrolować, w jakiej postaci nasze zeznanie podatkowe trafia do Urzędu Skarbowego. Swój PIT szczególnie zweryfikować powinni np. ci, którym w ubiegłym roku urodziło się dziecko, którzy korzystają z ulg, rozliczają się z współmałżonkiem, samotnie wychowują dzieci lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Takich przypadków jest dużo więcej i dotyczą one znacznej części społeczeństwa. Osoby te nie muszą jednak rezygnować z rozliczenia on-line, tracąc tym samym np. możliwość szybszego zwrotu podatku. Mogą skorzystać z innych, sprawdzonych, równie zaufanych aplikacji do rozliczania PIT-ów online.

Kiedy zatem należy zdecydować się na sięgnięcie po samodzielne metody rozliczeń? W jakich sytuacjach trzeba uważnie zweryfikować wygenerowany automatycznie PIT, aby nie zapłacić wyższego podatku?

1. Szybszy zwrot podatku – 30 lub 45 dni

Zwrot podatku z PIT-u przesyłanego drogą elektroniczną nastąpi w ciągu maksymalnie 45, a dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, nawet 30 dni (dla porównania zeznania złożone w formie papierowej US rozlicza do 3 miesięcy). Warto jednak samodzielnie i jak najszybciej zaakceptować deklarację złożoną w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli pozostawimy dokumenty samym sobie, to odliczanie 45 dni do zwrotu rozpocznie się dopiero z dniem 01.05.2019 r., a na ewentualne pieniądze będziemy musieli poczekać nawet do 15.06.2019.

2. Rozliczenia na innych PIT-ach niż PIT-37

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą lub wynajem i rozliczamy PIT-36 lub PIT-28, rozliczamy podatek liniowy 19% (PIT-36L) albo chcemy rozliczyć sprzedaż nieruchomości na PIT-39, to nie możemy skorzystać z ułatwienia, jakim jest Twój e-PIT. W tym wypadku konieczne jest dopełnienie obowiązku podatkowego samodzielnie - wysyłka e-deklaracji lub złożenie PIT w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br.

3. Wiele deklaracji PIT-11 i kontrola limitu kosztów uzyskania

Jeżeli otrzymamy więcej niż jeden PIT-11, to należy upewnić się, czy nie przekroczyliśmy łącznego limitu kosztów uzyskania przychodów dla wszystkich zawieranych umów, czyli źródeł przychodów. Może zdarzyć się, że Twój e-PIT nie uwzględni łącznego limitu, więc należy to poddać kontroli i wprowadzić ewentualne poprawki.

4. Rozliczenie się z małżonkiem składającym inną deklarację niż PIT-37

Twój e-PIT zakłada możliwość rozliczenia się razem ze współmałżonkiem, ale tylko w sytuacji, kiedy oboje wypełniają deklarację PIT-37 oraz dokonają wyboru wspólnego rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. W sytuacji, gdy którykolwiek z małżonków rozlicza inny PIT, skorzystanie z usługi staje się niemożliwe. W takiej sytuacji pozostaje nam jedynie samodzielne rozliczenie.

5. Koszty podwyższone z powodu zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy

Jeżeli mieszkamy w innej miejscowości niż znajduje się zakład pracy, to powinniśmy zaznaczyć to w oświadczeniu skierowanym do pracodawcy. Tylko wówczas przysługują nam podwyższone koszty – 139,06 zł miesięcznie (1668,72 zł w roku). Jeśli tego nie zgłosimy, Twój e-PIT nie uwzględni tych kwot automatycznie, a w deklaracji będą widniały niższe. Zmienić to możemy tylko samodzielnie.

6. Rozliczanie przychodów z najmu

Gdy posiadamy mieszkanie lub też inny lokal na wynajem i mamy przychody z najmu na zasadach ogólnych, tracimy możliwość rozliczenia się poprzez Twój e-PIT. Wynika to z potrzeby przygotowania PIT-28 lub PIT-36, a na obecną chwilę system Ministerstwa Finansów obsługuje jedynie PIT-37 i PIT-38. Wszystkie inne dokumenty PIT należy przygotowywać samodzielnie.

7. Korzystanie z ulg

Twój e-PIT automatycznie uwzględnia i wprowadza do rozliczenia takie ulgi, o których prawnie wiadomo, czyli jedynie składki ZUS i składki zdrowotne, a także ulgę prorodzinną do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Oznacza to, że pozostałe ulgi wymagają od nas modyfikacji deklaracji np. w przypadku, gdy chcemy skorzystać z ulgi: prorodzinnej, rehabilitacyjnej, abolicyjnej, internetowej, z tytułu opłacania składek na IKZE, budowlanej i innej, do której posiadamy prawo nabyte w latach wcześniejszych, albo z tytułu darowizn na cele: krwiodawstwa, pożytku publicznego, kultu religijnego i charytatywno–opiekuńcze kościołów.

8. Uwzględnienie 50% kosztów autorskich

Twój e-PIT nie może też skontrolować czy 50% koszty, które wykazujemy w deklaracji pochodzą z branż uprawnionych do podwyższonych kosztów, czy też nie. Podatnik sam musi ustalić, czy w jego przypadku takie koszty mu przysługują i czy Twój e-PIT nie wprowadził żadnego ograniczenia.

9. Dodatkowe dochody zagraniczne

Jeżeli w trakcie roku 2018 pracowaliśmy za granicą i posiadamy z tego tytułu przychody, to musimy rozliczyć się na własną rękę. Nawet jeżeli tylko część dochodów pochodzi z pracy za granicą, a część z pracy w kraju, to i tak zobowiązani jesteśmy to wypełnienia PIT-36, który to już nie jest obsługiwany przez system Twój e-PIT.

10. Twój pierwszy PIT

W sytuacji, kiedy składamy PIT-37 po raz pierwszy, możemy czuć się zagubieni w świecie podatków. Niestety, w tym wypadku nie jest możliwe skorzystanie z programu Twój e-PIT. Jest on niedostępny dla osób, które nie składały deklaracji podatkowych w zeszłym roku, chyba że zalogują się do systemu Twój e-PIT przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego. Ci, którzy nie skorzystają z tej opcji i zdecydują się ostatecznie na rozliczenie drukiem PIT-37 powinni pamiętać, aby podać w nim nr konta bankowego do zwrotu.

Jak widać warto trzymać rękę na pulsie i poświęcić chwilę na przeczytanie przygotowanej wstępnie przez fiskusa deklaracji. Czas na jakiekolwiek zmiany mamy jedynie do 30 kwietnia 2019. Po tym terminie PIT zostanie automatycznie i ostatecznie rozliczony w formie zaproponowanej przez Urząd Skarbowy. Zarówno osoby, które nie mogą zalogować się do systemu Twój e-PIT, jak i te, które w czasie rozliczeń napotykają na którąkolwiek z wymienionych powyżej sytuacji, mogą samodzielnie wypełnić elektronicznego PIT-a, np. w innym bezpiecznym programie do rozliczeń podatkowych. Strona e-pity.pl podaje jeszcze ponad 20 przypadków, w których warto zweryfikować Twój e-PIT i nie pozostawiać go bez żadnej kontroli. Oferowane udogodnienia nie powinny uśpić naszej czujności, a wypełnienie PIT-a samodzielnie trwa niewiele dłużej niż w usłudze Twój e-PIT.

Źródło: e-file