Tweetnij, lecz najpierw dokładnie się zabezpiecz

Do ofiar “pożeraczy” kont na Twitterze należą między innymi FC Barcelona, ​​CNN, Burger King, dyrektor generalny Google, Sundar Pichai, wikipedysta Jimmy Wales i Mark Zuckerberg. Jedno z najbardziej znanych włamań miało miejsce w 2013 r., gdy Syryjska Armia Elektroniczna zdołała przejąć kontrolę nad kontem Twitter Associated Press i opublikowała wiadomość, że w Białym Domu doszło do eksplozji, a Barack Obama został ranny.

Jeśli jesteś rozsądny, prawdopodobnie dołożyłeś wszelkich starań, aby chronić swoje konto na Twitterze i zastosowałeś weryfikację dwuetapową. To rozwiązanie stanowi dodatkową przeszkodę dla przestępców, ponieważ wymaga podania kodu wygenerowanego przez aplikację innej firmy, np. Google Authenticator i Authy. Dla większości osób ten poziom ochrony prawdopodobnie wystarczy. Ale co, jeśli chcesz pójść jeszcze dalej i chcesz zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa konta?

Twitter ujawnił, że możesz teraz używać fizycznego klucza bezpieczeństwa USB, który obsługuje uniwersalny standard dwuskładnikowy (U2F) podczas logowania do weryfikacji logowania. Klucz zbliżeniowy wymaga od zalogowanego użytkownika naciśnięcia przycisku, aby potwierdzić tożsamość, a ponieważ działa on tylko na prawdziwej stronie Twittera, zapewnia wysoki poziom ochrony przed stronami phishingowymi. To rozwiązanie bezpieczeństwa nie jest odpowiednie dla wszystkich użytkowników kont. Na przykład, jeśli masz współdzielone konto na Twitterze, staniesz przed oczywistym wyzwaniem, aby wszyscy mieli dostęp do tego samego fizycznego klucza bezpieczeństwa.

Źródło: BitDefender