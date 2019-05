Turysto, uważaj na fałszywe oferty biletów i zakwaterowania!

W ciągu zaledwie jednego dnia (21 maja) badacze z Kaspersky Lab wykryli kilka różnych kampanii e-mail podszywających się pod oferty z popularnych platform rezerwacji biletów lotniczych oraz zakwaterowania. Trzy z nich oferowały darmowe loty w zamian za wypełnienie krótkiej ankiety online oraz udostępnienie odsyłacza innym osobom. Po trzech pytaniach użytkownicy byli proszeni o podanie numeru telefonu, który oszuści wykorzystali następnie do subskrybowania płatnych usług mobilnych w imieniu ofiary.

Ponadto w okresie od końca kwietnia do końca maja badacze wykryli ataki phishingowe wykorzystujące popularne strony rezerwacji miejsc zakwaterowania na wynajem, takie jak Airbnb (7 917 ataków). W ramach jednego z ataków oszuści stworzyli stronę phishingową, która do złudzenia przypominała legalną platformę, i „oferowali” ofiarom tanie zakwaterowanie w centrum miasta, rzekomo wysoko oceniane przez innych użytkowników. Gdy ofiara potwierdziła rezerwację i przelała pieniądze, zarówno oszust, jak i oferta znikały.

Andriej Kostin, badacz ds. cyberbezpieczeństwa z Kaspersky Lab, zaznacza, że koniec wiosny i początek lata to okres, w którym oszuści mają dużo pracy, ponieważ żerują na osobach łowiących “dobre” okazje lub rezerwacje last minute. Nie tylko fałszywe strony i oferty stają się coraz bardziej przekonujące, ale również więcej osób rezerwuje loty i zakwaterowanie na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, na którym trudniej jest np. rozpoznać fałszywy odsyłacz. Te dwa trendy sprawiają, że osoby podróżujące są narażone na ataki. W związku z tym specjalista zachęca do korzystania wyłącznie z legalnych, autentycznych stron rezerwacji biletów i zakwaterowania oraz zabezpieczenia się przy pomocy rozwiązania wyposażonego w mocny filtr spamowy i phishingowy, który wykryje próbę oszustwa, zanim będzie za późno.

Źródło: Kaspersky Lab