Trzecia edycja maratonu programowania

Wydarzenie Hack&Talk odbędzie się 24 marca w siedzibie firmy LiveChat Software i potrwa 12 godzin. Zadaniem dla uczestników jest zaprojektowanie rozwiązania, które zmieni wymiar dotychczasowej komunikacji biznesowej. Przygotowując się do wydarzenia warto zatem zastanowić się nad tym, jak za dekadę rozwinie się komunikacja firm z klientami, z jakich nowych kanałów kontaktu będziemy korzystać i w jaki sposób będą one połączone między sobą, jak również z tymi używanymi obecnie. Uczestnicy mogą sami wybrać język programowania, w którym przygotują swój projekt pod warunkiem, że wesprą go WebSockety (np. node.js, Go, PHP, Python, Java, or C#).

Dla twórców zwycięskich projektów przygotowano nagrody pieniężne. Pula nagród to w sumie 10 500 zł - za zajęcie pierwszego miejsca po 2000 zł dla każdego z członków zwycięskiego zespołu, w przypadku drugiego miejsca po 1000 zł, a za trzecie po 500 zł dla każdej osoby z zespołu.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 21 marca, a link do zapisów znajduje się tutaj.

Źródło: LiveChat Software