Trwają testy technologii opartej na biometrii behawioralnej

Biometria sama w sobie nie jest niczym nowym. Znamy ją już chociażby ze swoich telefonów, do których możemy zalogować się odciskiem palca, tęczówką oka lub po zeskanowaniu twarzy. Ten rodzaj biometrii mierzy niezmienne ludzkie cechy fizyczne.

Czymś innym jest biometria behawioralna, analizująca interakcje użytkownika z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Chodzi o zachowanie, a konkretnie sposób poruszania kursorem myszy, jak również dynamikę korzystania z klawiatury. Ten zestaw cech pozwala zbudować unikalny, niezwykle trudny do podrobienia profil użytkownika. Dzięki niemu wiadomo, czy „po drugiej stronie” jest właściwy użytkownik.

mBank jako pierwszy w Polsce pracuje nad nowym poziomem zabezpieczeń – opartym na weryfikacji użytkownika z wykorzystaniem biometrii behawioralnej. Wykorzystuje przy tym wiedzę i umiejętności Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego.

W pierwszym okresie wdrożenia bierze udział 50 tys. chętnych klientów banku. Po wyrażeniu zgody przez uczestnika, w serwisie transakcyjnym uruchamia się będzie specjalny kod. Mierzy on typowe zachowania użytkownika w trakcie korzystania z bankowości on-line, oparte na: sposobie poruszania myszy, przycisku „scroll” oraz „touchpada”, dynamice korzystania z klawiatury komputera, a w przyszłości używaniu ekranu smartfona. Na tej podstawie zostaje zbudowany „obraz” użytkownika, czyli jego indywidualny profil behawioralny. System będzie identyfikować użytkowników, porównując ich bieżące interakcje z gotowym profilem.

Po okresie testowym (może on potrwać do końca 2019 r.), usługa zostanie zaoferowana wszystkim klientom i stanowić będzie kolejny element zabezpieczeń. Bank będzie sprawdzać, czy w serwisie zalogowany jest właściwy użytkownik. Pozwoli to na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia.

Źródło: mBank