Trwają prace nad projektem Rządowej Chmury Obliczeniowej. Stanowi on szansę dla przedsiębiorczych, lecz trzeba wyeliminować zagrożenia

Rządowa Chmura Obliczeniowa to część szerszego projektu nazwanego Wspólną Infrastrukturą Informatyczną Państwa. Projekt uchwały ustanawiającej Wspólną Infrastrukturę zakłada wsparcie administracji w udostępnienia swoich zasobów w formie chmury innym podmiotom. Co najważniejsze umożliwia im korzystanie z chmury publicznej, znacząco zmieniając paradygmat informatyzacji w polskich urzędach.

Otwarcie się administracji na publicznych dostawców usług chmurowych to, zdaniem Marcina Zmaczyńskiego z firmy Aruba Cloud, prawdziwy przełom. Urzędy będą mogły świadczyć swoje usługi za pomocą infrastruktury chmurowej dostarczonej przez zewnętrznych dostawców. By wdrożyć nową usługę nie będzie konieczny przetarg na sprzęt o wartości milionów złotych, wystarczy podpisanie umowy z firmą cloudową.

W podobnym tonie wypowiadają się przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jak czytamy w ich uwagach do projektu, Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa przyczyni się do „oszczędności, podniesienia cyberbezpieczeństwa i praktycznego wdrożenia modelu chmury obliczeniowej”.

Jednak w tej beczce miodu znajduje się niestety łyżka dziegciu. Według uchwały wszystkie przetargi miałyby być organizowane przez centralnego zamawiającego, co może stanowczo wydłużyć i utrudnić proces cyfryzacji. Zwraca na to uwagę m.in. Rada ds. Cyfryzacji. Według Zmaczyńskiego dobrym rozwiązaniem jest model włoski. Na czym polega? Włoski rząd stworzył katalog firm, które spełniają odpowiednie normy do świadczenia konkretnych usług. Dzięki temu stworzony został rynek dostawców, z którego konkretne jednostki administracji mogą wybierać, bez potrzeby przeprowadzania długotrwałych i kosztownych analiz.

Aspektem, który zwraca uwagę wielu stron jest kwestia cyberbezpieczeństwa. Projektodawca uchwały proponuje klasyfikację usług, które mogą być świadczone przez podmioty oferujące usługi chmury publicznej, a które jedynie poprzez odpowiednio zabezpieczone instytucje państwowe.

Według eksperta to zrozumiałe, że państwo chce zachować pełną kontrolę nad newralgicznymi danymi. Nie oznacza to jednak, że usługi świadczone w chmurze publicznej będą jakkolwiek odbiegały poziomem bezpieczeństwa. Dostęp do danych w centrum ich przetwarzania jest bardzo ograniczony, a same informacje na dyskach są zaszyfrowane. Dodatkowo centra danych dostawców publicznej chmury są zabezpieczone na poziomie gwarantującym dostęp ich klientom nawet w przypadku pożaru, powodzi czy innego kataklizmu. Jak dodaje Zmaczyński na zachodzie chmura publiczna zyskuje coraz większe zaufanie administracji. Przykładowo amerykański Departament Obrony z roku na rok coraz większą część swoich danych i usług przenosi do publicznej chmury. Myślę, że gdy polscy politycy oswoją się trochę z chmurą w administracji także pójdą w tym kierunku.

