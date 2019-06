Trwają poszukiwania 50 talentów technologicznych

Celem drugiej edycji Szkoły Pionierów PFR jest wsparcie młodych osób w tworzeniu innowacyjnych projektów, które w dalszej perspektywie mogą zostać skomercjalizowane i wejść na rynek polski i globalny. Plan warsztatów podzielony jest na 3 tygodnie zajęć w Warszawie i tydzień szkolenia zagranicznego. Cały program został oparty o nauczanie kluczowych kompetencji zdefiniowanych podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zaliczają się do nich: kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca z innymi. Warsztaty poprowadzą praktycy biznesu i eksperci, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami zawodowymi.

Po tygodniach szkolenia w Warszawie młodzi przedsiębiorcy wyjadą na warsztaty do Berlina, który może pochwalić się tytułem trzeciego miasta w Europie z największą liczbą jednorożców, a w 2018 roku zanotowano tam aż 70-procentowy wzrost inwestycji w berlińskie startupy. W stolicy Niemiec uczestnicy będą mieli możliwość skonfrontowania swojego pomysłu z ekspertami tamtejszego rynku, a także nawiązania kontaktów z zagranicznymi startupami technologicznymi, międzynarodowymi korporacjami, akceleratorami, funduszami VC i aniołami biznesu.

Zwieńczeniem miesięcznej pracy będzie uroczysta gala w Warszawie, podczas której uczestnicy dokonają krótkiej prezentacji swojego projektu przed potencjalnymi inwestorami z funduszy VC zarządzanych przez PFR Ventures.

Szkoła Pionierów PFR to nowatorski program edukacyjny skierowany do osób z całej Polski w wieku od 20 do 35 lat, które pracują nad swoim rozwojem zawodowym, interesują się nowymi technologiami oraz chcą uczyć się kompetencji biznesowych. Nad wartością merytoryczną warsztatów czuwa Rada Programowa m.in.: Eliza Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR, Damian Zapłata – Chief Commercial Officer, członek zarządu w Allegro oraz Aleksandra Przegalińska - Badaczka MIT/Akademii Leona Koźmińskiego czy Filip Granek - założyciel XTPL i laureat tytułu Przedsiębiorca Roku 2019.

Aby zgłosić się do Szkoły Pionierów PFR należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie startup.pfr.pl i załączyć do niego swoje CV oraz personalny plan rozwoju. W drugim etapie naboru - spotkaniu z komisją - wyłonionych zostanie 50 młodych osób, które dołączą do programu. Szkoła Pionierów PFR ruszy we wrześniu br. Organizator pokrywa koszty szkolenia, wyżywienia w czasie warsztatów oraz podróż i pobyt w Berlinie. Po stronie zakwalifikowanego uczestnika są: opłata w wysokości 500 zł i zakwaterowanie podczas warsztatów w Warszawie. Aplikacje można składać do 25 czerwca.

