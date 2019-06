Trwa rywalizacja na konkursowej platformie Knowledge Pit. Kto stworzy lepszy algorytm?

Knowledge Pit to jedyna w Polsce platforma do organizowania konkursów z obszaru data science. Obecnie zarejestrowanych w niej jest ok 2 tys. osób z całego świata, a w jednym z najpopularniejszych konkursów przesłano prawie 3 tys. zgłoszeń. Projekt tak naprawdę powstał 5 lat temu jako dzieło dr Andrzeja Janusza i dr hab. Dominika Ślęzaka z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy postanowili stworzyć narzędzie dla swoich studentów. Niedawno twórcy uruchomili nową odświeżoną wersję platformy. Chcieli, aby studenci mogli się zmierzyć z realnymi problemami.

Najnowsze wyzwanie organizowane jest wspólnie z konferencją IEEE BigData 2019 w Los Angeles i dotyczy cyberbezpieczeństwa. Zadanie polega na opracowaniu jak najskuteczniejszego algorytmu wskazującego w logach ruchu sieciowego podejrzane wydarzenia. Pozwoli to skuteczniej wykrywać próby ataków oraz wykradania danych. Rywalizacja jest sponsorowana przez Security On-Demand oraz QED Software. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest 1500 dolarów i wejściówka na konferencję IEEE BigData 2019. Nagrody zostaną wręczone w trakcie konferencji.

Do tej pory na platformie Knowledge Pit odbyło się kilkanaście konkursów. Część rezultatów została opublikowana jako artykuły naukowe i znalazła praktyczne zastosowanie. Przykładowo, celem jednego z wyzwań było opracowanie algorytmu przewidującego alarmowe stężenia metanu w kopalni. Nowa metoda – stworzona w konkursie – pozwala określić moment, gdy należy spowolnić wydobycie, aby wentylacja nadążała z oczyszczaniem powietrza i nie było konieczne bardzo kosztowne zatrzymywanie i ponowne uruchamianie maszyn górniczych.

Źródło: QED Software