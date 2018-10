Trwa pilotażowy program Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge. Które firmy wyślą swoich przedstawicieli do USA?

W oparciu o oceny 13 sędziów wyciągnięta została średnia, na bazie której stworzono ranking startupów godnych wyróżnienia. Czołowa 10-tka spędzi dwa tygodnie w Stanie Nevada, gdzie uczestniczyć będzie w licznych spotkaniach biznesowych, mentoringowych, networkingu oraz otrzyma wsparcie kilkunastu amerykańskich partnerów w zakresie wejścia i rozwoju swojej działalności na rynku Nevady. Co ważne, program pobytu będzie w możliwie największym stopniu dopasowany do profilu zwycięskich firm tak, by mogły one jak najpełniej wykorzystać spędzony tam czas. Pobyt firm w Stanach zostanie sfinansowany przez Województwo Lubelskie, które w partnerstwie ze stanem Nevada jest organizatorem konkursu. Co istotne, firmy, które nie zakwalifikowały się do czołówki znajdą się na liście rezerwowej.

Program NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge to program pilotażowy. W założeniach NLAB ma być wydarzeniem cyklicznym na stałe wpisującym się w ramy współpracy Województwa Lubelskiego ze Stanem Nevada.

Źródło: PAP