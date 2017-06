Trump, Macron, Merkel i hakerzy

Ostatnie miesiące dostarczały nam nie tylko emocji politycznych, których byliśmy świadkiem w trakcie wyborów w USA i Francji, a nie długo zainteresowanie całej Europy padnie na wybory niemieckie. Emocje i setki spiskowych teorii dotyczą również możliwości wpływania na wyniki wyborów przez grupy hakerskie. Obojętnie czy działają one same czy na zlecenie innych państw. Fakt jest niezaprzeczalny – powszechne wykorzystanie programów komputerowych do głosowania i liczenia głosów naraża wszystkich na poważne niebezpieczeństwo.