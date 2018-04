Trudny wypoczynek bez internetu?

Na majówkę Polacy najczęściej wybierają - mimo wiosny - zimową stolicę Polski, czyli Zakopane. Jednak coraz częściej decydujemy się na odpoczynek za granicą. Na trzy tygodnie przed wyjazdem większość z nas ma już wszystko zorganizowane. Pokój zarezerwowany, wyjazd szczegółowo zaplanowany i jedno, co roku to samo postanowienie – spędzamy go z rodziną i przyjaciółmi, a nie w towarzystwie laptopa i smartfona.

Takie są postanowienia, ale z ich realizacją bywa różnie. Na urlopie zaglądamy do social mediów. Niektórzy sprawdzają maila. Większość z nas w swoich smartfonach ma dostęp do transmisji danych. Często jednak przekraczamy przesyłanie danych i operator nalicza nam dodatkowe koszty. Co wtedy robimy? Szukamy darmowego WiFi. Długo szukać nie musimy, ponieważ mało jest miejsc, gdzie go nie ma. Wszystkie dworce, lotniska, restauracje i kawiarnie oferują na bezpłatny dostęp do internetu. Nawet małe pensjonaty jako pierwszą pozycję w swojej ofercie wymieniają darmowe WiFi – nie mówiąc już o luksusowych hotelach. Bez wątpienia jest to czynnik, na który zwracamy uwagę podczas wyboru miejsca wypoczynku. Dzięki temu mamy dostęp do wielu treści i usług.

Czy korzystanie z WiFi w miejscach publicznych jest bezpieczne? Jak się okazuje – nie całkiem. W ten sposób przestępcy w bardzo łatwy sposób mogą przejmować nasze maile i wykraść dane. Nasza anonimowa tożsamość staje się zagrożona. Warto zatem się zabezpieczyć poprzez moduł VPN zintegrowany z Mobile Internet Security, który pozwoli ochronić naszą tożsamość w sieci. Moduł VPN szyfruje ruch w Internecie na całym świecie i w każdej sieci.

Oczywiście najlepszym rozwiązaniem wydaje się jednak unikanie korzystania z internetu na wakacjach i pozwolenie sobie na odpoczynek od elektroniki. W końcu mamy wiosnę.

Źródło: G DATA