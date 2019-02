Trudności z królową nauk. Matura z matematyki pod znakiem zapytania

Według NIK obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki nie stanowi sam jako taki wartości dodanej w procesie nauczania w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą. Wręcz przeciwnie, jest istotnym obciążeniem (czas i koszty korepetycji, stres) dla prawie jednej trzeciej osób kończących ten typ szkoły. NIK twierdzi, że przyczyna problemów tkwi w wadliwym procesie nauczania. Nie dzieli się klas na grupy pod względem umiejętności i wiedzy oraz nie dostosowuje się zadań i tempa pracy na lekcji do możliwości uczniów.

Eksperci ze szkół matematycznych uważają, że eliminacja matematyki z matury mogłaby tylko pogłębić występujące problemy. Małgorzata Gryzmuza, ekspertka ze szkoły MathRiders, twierdzi, że jeśli obowiązkowa matura z matematyki zostałaby zawieszona, dzieci stracą motywację do nauki tego przedmiotu i przestaną się go zupełnie uczyć. Warto doprecyzować podstawę programową. Prawdą jest, że obecnie uczniowie mają większe problemy z matematyką niż kiedyś. Powodem tego jest pośpiech w realizacji materiału na lekcjach. Często nauczyciele nie czekają, aż uczeń go opanuje, a nauka np. ułamków nie trwa jak kiedyś do skutku, tylko jest podzielona na bloki. Powoduje to zapomnienie opanowanego materiału przez ucznia. Naukę matematyki warto rozpocząć już w pierwszych latach życia dziecka. Kiedy umysł malucha jest niezwykle chłonny, zrozumienie prostych zasad matematycznych, przychodzi mu z ogromną łatwością.

W dobie cyfryzacji coraz więcej dzieci ma problem ze skupieniem, które jest niezwykle ważne podczas rozwiązywania ćwiczeń matematycznych. Uczniowie łatwo się rozpraszają i gubią, mimo, że często znają klucz do rozwiązania, nie potrafią wykorzystać go w praktyce. W związku z tym niezwykle ważne jest obserwowanie uczniów, pomaganie i jak najbardziej indywidualne podejście zarówno do osób szczególnie uzdolnionych, jak i tych z problemami.

Źródło: MathRiders