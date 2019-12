Trójkołowy rowerek Smart Trike rośnie z twoim dzieckiem

Rowerek 8w1 - funkcjonalność na lata

Rowerek trójkołowy może być rozwiązaniem na chwilę. Wystarczy jednak właściwie go wybrać, a z całą pewnością nie znudzi się ani nie zniszczy po kilku tygodniach użytkowania! Rowerek trójkołowy Smart Trike posiada cały szereg zalet, a technologie, które zastosowano w jego produkcji dają rodzicom pewność, że to produkt na lata.

Dlaczego często mówi się o nim „Smart Trike rowerek jak wózek”? Może bowiem służyć i jako rowerek dla najmłodszych, i jako bardzo praktyczny wózek spacerowy. Warto podkreślić, że posiada rozkładany nad głową maluszka daszek, dzięki czemu chroni przed niekorzystnym wpływem promieni słonecznych skórę i oczy dziecka. Co to jednak znaczy, że rowerek 8w1 rośnie wraz z dzieckiem?

Smart Trike - rowerek, który rośnie wraz z dzieckiem

Rowerek 8w1 Smart Trike jest rzeczywiście rozwiązaniem na lata i zmienia się wraz z rozwojem dziecka. Aby to dokładnie zrozumieć, warto poznać 7 etapów rozwoju dziecka.

I etap - powyżej 6 m.ż.

W tym czasie maluszki jeszcze samodzielnie nie potrafią siedzieć, chociaż podejmują już pierwsze próby. Rowerek trójkołowy Smart Trike daje rodzicowi możliwość odchylenia oparcia tak, by dawało wsparcie i/ lub szansę spokojnego odpoczynku w czasie drzemki. Wyściełany zagłówek zapewni maluszkowi niezbędny podczas snu komfort i bezpieczeństwo dla główki. Dodatkowo, możliwość ustawienia siedziska tyłem do kierunku jazdy pozwala rodzicowi wpływać na zdolności komunikacyjne dziecka, przy jednoczesnym ciągłym posiadaniu go w zasięgu wzroku.

II etap - powyżej 9 m.ż.

To właśnie wtedy dziecko najczęściej naprawdę uczy się samodzielnie utrzymywać w pozycji siedzącej. Jest też znacznie bardziej zainteresowane tym, co je otacza, a kontakt z rodzicem twarzą w twarz stopniowo ogranicza. Rowerek Smart Trike jest wyposażony w wygodny przycisk, który pozwala na łatwą zmianę kierunku siedziska o 180st. Gdy zachodzi zatem potrzeba, by w czasie spaceru porozmawiać z maluszkiem, ustawienie go tyłem do kierunku jazdy jest bardzo proste.

III etap - powyżej 9 m.ż.

W tym okresie wyróżnia się także dodatkowy etap, w którym możliwe jest podniesienie oparcia. Chodzi bowiem o to, by coraz pewniej siedzące dziecko mogło swobodnie podziwiać okolicę. O wygodę i bezpieczeństwo dbają m.in. podnóżek czy praktyczna budka z dodatkową ochroną UV. Rowerek 8w1 posiada także 5-punktowe pasy i pałąk, które są ochroną przed wypadnięciem z wózka.

IV etap - powyżej 12 m.ż.

W tym okresie dziecko chce zacząć podejmować własne decyzje w czasie spaceru i próbować swoich sił. Rowerek trójkołowy Smart Trike pozwala na demontaż podnóżka dla niemowlaka i osiągniecie prawidłowej postawy ze stópkami opartymi na podnóżkach dla malucha. Niemniej rodzic ciągle ma uchwyt, pozwalający mu kontrolować natężenie i kierunek ruchu malucha.

V etap - powyżej 18 m.ż.

Na tym poziomie rowerek Smart Trike traci budkę. Dziecko natomiast wciąż bezpiecznie zapięte w pasach i ograniczone pałąkiem, może eksplorować okolicę.

VI etap - powyżej 2 r.ż.

To bardzo istotny czas w rozwoju dziecka - także w kontekście opisywanego rowerku. Rodzic w tym okresie właśnie może zdemontować już pałąk i przykręcić pedały. Mówi się, że dziecko zyskuje pełną kontrolę jazdy, bo trójkołowy rowerek Smart Trike ma tzw. magiczny przycisk, dzięki któremu płynnie przełącza się możliwość prowadzenia między rodzicem a maluchem.

VII etap - powyżej 30 m.ż.

Rowerek 8w1 ma jeszcze jeden etap, przez który może przejść razem z dzieckiem. Gdy zostanie maksymalnie obniżona rączka dla rodzica, jadący pojazdem maluch zyska pełną swobodę ruchów. Jednocześnie jednak, zyskując komfort i władzę, nie straci bezpieczeństwa. Rowerek trójkołowy Smart Trike do samego końca użytkowania oferuje wysokie oparcie i pasy, które skutecznie chronią dziecko.