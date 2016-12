Trendy w gadżetach reklamowych na 2017 rok

Technika zawsze na czasie

Gadżety reklamowe należące do szeroko rozumianej grupy urządzeń elektronicznych są już w praktyce ponadczasowe – ich skuteczność jest wysoka przede wszystkim ze względu na fakt, że obdarowana osoba używa ich w codziennym życiu. Dlatego właśnie pendrive'y, powerbanki, ładowarki do telefonów albo słuchawki będą nadal cieszyć się niesłabnącą popularnością jako gadżet reklamowy.

Rzecz jasna najbardziej zapadają w pamięć rzeczy nietypowe, a elektronika ma tę szczególną cechę, że w wielu przypadkach może być „podana” w niemal dowolny sposób. Dotyczy to szczególnie pamięci USB i powerbanków, dla których warto zaprojektować unikalną formę zewnętrzną po to, by obdarowane firmowymi gadżetami osoby tym łatwiej zapamiętały, od kogo tak wyjątkowy prezent otrzymały.

Codzienna porcja reklamy - kalendarz

Kolejna grupa gadżetów, które w 2017 roku będą cieszyć się dużą popularnością, są kalendarze. Głównie książkowe, ale nie tylko. I znowu, jak w przypadku gadżetów elektronicznych, warto zadbać o formę po to, by zamiast do szuflady taki książkowy kalendarz z nadrukiem reklamowym trafił do torebki albo teczki obdarowanego, bo tylko wtedy będzie skutecznie promował daną markę. Ten efekt można osiągnąć rezygnując na przykład ze standardowej kolorystyki opraw albo proponując odejście od typowego kształtu bez redukcji poziomu funkcjonalności kalendarza. W praktyce może się to okazać niełatwe, ale statystyki pokazują, że kalendarze jako gadżet reklamowy z roku na rok zyskują na popularności. I to zarówno te nietypowe, jak i te cechujące się ponadczasową, stonowaną elegancją w standardowym wydaniu.

Funkcjonalność i jakość

Statystyki pokazują, że najistotniejszą cechą dla potencjalnego odbiorcy firmowych gadżetów reklamowych jest ich funkcjonalność. Pozostałe cechy schodzą zwykle na dalszy plan. Należy jednak wziąć pod uwagę, że według danych statystycznych ponad 3/4 osób, które otrzymały kiedykolwiek jakiś gadżet reklamowy (np. takie gadżety, jakie dostępne są na stronie http://easy-btl.pl), pamięta nazwę firmy, od której ten przedmiot dostały. Co więcej, wielu obdarowanych funkcjonalnymi gadżetami w rodzaju kubeczków czy pamięci USB korzysta z nich przez co najmniej rok (a nierzadko dłużej).

Nie można w tym kontekście zapominać, że gadżety firmowe mają promować naszą markę i budować jej pozytywny wizerunek. To właśnie dlatego nigdy nie wolno rezygnować z wysokiej jakości, ponieważ to ona jest najważniejszym nośnikiem przekazu reklamowego – gadżet, który szybko się zepsuje albo będzie na pierwszy rzut oka rozpoznawalny jako tania „masówka”, zadziała dokładnie odwrotnie, niż byśmy chcieli. Warto o tym pamiętać projektując gadżety na 2017 rok.