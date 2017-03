Trendy Business Intelligence na rok 2017

Business Intelligence z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu. Menedżerowie rozumieją potrzebę podejmowania decyzji w oparciu o dane w celu minimalizacji ryzyka. Na rosnący popyt odpowiadają producenci systemów BI, którzy z każdym rokiem doskonalą oferowane rozwiązania tak, by w jeszcze większym stopniu zaspokoić oczekiwania rynku. Co więc czeka nas na rynku Business Intelligence w 2017 roku?

Prościej znaczy lepiej

W roku 2017 wykorzystywanie Business Intelligence będzie nadal zyskiwało na popularności i znaczeniu, zarówno wśród dużych korporacji, jak i małych firm. Będzie to możliwe m.in. dzięki upowszechnianiu się coraz prostszych w obsłudze systemów BI. Dotychczas przedsiębiorstwa często poprzestawały na gromadzeniu danych, nie posiadając rozwiązań pozwalających na ich łatwą integrację, oraz analizę. Działo się tak z kilku przyczyn.

Gromadzenie danych z reguły jest łatwiejsze, niż wyciąganie z nich poprawnych wniosków. Do tego, by nauczyć się wykorzystywać informacje, potrzeba czasu. Co więcej za obsługę systemów Business Intelligence zazwyczaj odpowiadały działy IT lub specjaliści posiadający umiejętności kodowania. Koncentrowali się oni na rzeczach, w których czuli się lepiej, a więc na poprawnym gromadzeniu i systematyzowaniu danych. Aby zinterpretować je w sposób przydatny dla firmy, brakowało im typowego podejścia biznesowego właściwego dla menedżerów. Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, która takie wartościowe wnioski mogłaby wyciągnąć, dość niechętnie przystępowała jednak do analizy danych, ze względu na nieprzyjazne interfejsy rozwiązań do tego przeznaczonych.

Aby rozwiązać wszystkie te problemy jednocześnie, producenci oprogramowania Business Intelligence dążą dziś do tego, by otworzyć się na struktury biznesowe. Dane mają być udostępniane w najbardziej użytecznej formie, poprzez przyjazne interface'y, dzięki czemu zarządzający przedsiębiorstwami będą mogli analizować je samodzielnie i podejmować lepsze decyzje. W ten sposób systemy Business Intelligence będą generować dla firm jeszcze większą wartość.

(Jeszcze) więcej możliwości analizy

W każdej firmie dane gromadzone są za pomocą wielu różnych platform. Nowoczesne systemy Business Intelligence powinny umożliwiać prosty import informacji, bez względu na źródło, a następnie ich efektywną analizę. Krótko mówiąc - w 2017 menedżerowie będą chcieli analizować wszystko, a producenci systemów BI powinni im to umożliwić.

Najnowocześniejsze rozwiązania Business Intelligence już dziś dają możliwość wykorzystania danych z wielu źródeł takich, jak: Excel, MySQL, SAP, Oracle czy Google Analytics. Tableau oferuje konektory do ponad 50 źródeł danych. Co bardzo ważne, dostęp do danych nie wymaga udziału specjalisty IT. Wykorzystywana metoda "drag & drop" pozwala na samodzielną pracę z danymi, podczas gdy przyjazne środowisko pozwala na komfortową pracę, oraz wyciąganie wartościowych wniosków.

Synergia w szukaniu rozwiązań

Kolejnym trendem, jaki będziemy obserwować w rozwoju Business Intelligence, jest nastawienie na kolaborację, czyli współpracę w analizie danych. Przesyłanie sobie przez menedżerów zamkniętych plików PDF czy prezentacji zostanie zastąpione wspólną pracą nad dokumentami w chmurze. W ten sposób kadra zarządzająca będzie korzystać z efektu synergii w procesie decyzyjnym, a menedżerowie będą mieć w każdej chwili dostęp do wiedzy analitycznej, którą często przez lata gromadziła firma. Praca zespołowa w chmurze oznacza więc realne zwiększenie potencjału analitycznego przedsiębiorstwa.

Chociaż mogłoby się wydawać, że dostosowanie się do trendów wymagać będzie czasu, niektóre firmy na polskim rynku, już dziś swoją ofertą realizują opisane wyżej założenia.

Wśród nich jest Astrafox - Partner Tableau i Alteryx. Astrafox oferuje kompleksowe wdrożenia Business Intelligence, szkolenia z Tableau, szkolenia z Alteryx, oraz konsultacje w obszarze obu wymienionych rozwiązań. Dodatkowo firma dostarcza zaawansowane rozwiązania raportowe wykorzystujące analizę predykcyjną oraz przestrzenną na zamówienie. Więcej informacji na temat systemów Tableau i Alteryx, a także działalności firmy Astrafox, można znaleźć na stronie internetowej www.astrafox.pl.