Trendy biznesowe na nadchodzące lata - raport Business Insider Polska

- Tworząc ten raport, nasze redakcje informacyjne połączyły siły z naszym pionem badawczym, Insider Intelligence, w celu wybrania i przeanalizowania najważniejszych trendów biznesowych na nadchodzące lata. Poza wskazaniem kierunków zmian, liderzy globalnych firm tłumaczą, w jaki sposób trendy te kształtują ich branże, a specjalne sekcje tematyczne pokazują lokalne niuanse rynkowe w krajach na całym świecie – mówi Henry Blodget, CEO oraz współzałożyciel Insider Inc.

Redakcje Business Insider z 17 krajów i 5 kontynentów zidentyfikowały najważniejsze zmiany biznesowe na świecie w perspektywie średnioterminowej. Trendy zostały następnie zweryfikowane pod kątem danych rynkowych Insider Intelligence - firmy zajmującej się badaniami rynkowymi - i uzupełnione o spostrzeżenia, komentarze i doświadczenia prezesów największych światowych firm, którzy wzięli udział w Business Insider Global Trends Festival w październiku 2020 roku. Wynikiem tej współpracy jest lista 17 światowych trendów na lata 2021-23, która została zaprezentowana w Business Insider Global Trends Report.

- Oddajemy w Państwa ręce narzędzie, które mamy przekonanie, może być źródłem wiedzy i inspiracji w codziennym prowadzeniu biznesu. Pandemia przyspieszyła rozwój gospodarki cyfrowej, a ta nie zna granic. Trendy z nią związane pojawiają się niemal równocześnie pod różnymi szerokościami geograficznymi. To właśnie dlatego warto zapoznać się z analizami zawartymi w Business Insider Global Trends Report. Nasza publikacja to unikatowe zestawienie opracowań i komentarzy ekspertów z całego świata, od USA przez państwa europejskie, Indie, aż po Australię. A dzięki zachodzącym zmianom i w polskiej gospodarce, wiele trendów i spostrzeżeń, które omawiamy w Raporcie można wdrożyć do rodzimych biznesów już dziś – mówi Aleksandra Brzozowska, Head of Business Insider Global Trends Festival.

17 trendów, prezentowanych w Business Insider Global Trends Report zebrano w 4 obszary tematyczne: Świat konsumentów (Shifting Societies); Zrównoważony rozwój (Sustainability); Technologie (Technology) oraz Organizacje (Organization).

Wśród trendów znalazły się tematy i obszary, które przeszły gruntowne zmiany i przyspieszyły w związku z pandemią koronawirusa, takie jak zakupy przez internet, rozwój subskrypcji serwisów płatnych, zamiana tradycyjnej diety na zamienniki roślinne, czy wymiana używanych ubrań. Wiele uwagi poświęcono w raporcie telemedycynie i sztucznej inteligencji. Raport Business Insider’s Global Business przybliża także trendy w funkcjonowaniu firm, takie jak hybrydowy styl pracy, nowa rola biur, dobrostan pracowników jako nowy obowiązek firm, czy rosnące znaczenie różnorodności.

Raport Business Insider Global Trends Report inauguruje platformę Business Insider TRENDS, która będzie skupiać aktywności dotyczące trendów w biznesie na świecie i w Polsce.

Raport można bezpłatnie (jednak po uprzedniej rejestracji) pobrać ze strony trendsfestival.com