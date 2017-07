Trend Micro przeznaczy 100 mln dolarów na wsparcie startupów

Utworzony przez Trend Micro fundusz ma zapewnić firmom wsparcie finansowe, korzyści wynikające ze strategicznej współpracy oraz dostęp do globalnego systemu informacji o zagrożeniach i kanału obejmującego ponad 28 000 partnerów.

Jak wynika z szacunków firmy Gartner, przedstawionych w raporcie „Six Forces That Will Shape Business and Technology in 2030” już w 2020 r. do internetu będzie podłączonych 26 miliardów urządzeń. Przedstawiciele firmy uważają, że inwestycja otworzy przed Trend Micro nowe możliwości i pozwoli poznać zapotrzebowanie na określone kompetencje. Informacje te Trend Micro chce wykorzystać podczas następnych projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Nowy fundusz ma ułatwić firmie rozszerzenie działalności na nowe obszary bez konieczności angażowania głównych zasobów.