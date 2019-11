Transport i logistyka – studia pod patronatem pracodawców

Logistyka: działania logistyków wychodzą poza branżę transportową

Logistyka nieuchronnie kojarzy się z branżą transportową. Okazuje się jednak, że jest to dziedzina, której działania zaczynają wychodzić poza przyjęte ramy, co sprawia, że logistycy nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Absolwenci logistyki zajmują się np. nie tylko planowaniem łańcucha dostaw, ale także znajdują rozwiązania dotyczące zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych. Dzięki ich wiedzy firmy rozwijają się sprawniej, a cały proces produkcji, a następnie transportu i sprzedaży towaru jest optymalizowany.

Transport i spedycja: to nie tylko organizacja transportu drogowego

Osoby, które nie miały wcześniej do czynienia z szeroko pojętą branżą transportową, mogą kojarzyć transport z organizacją transportu drogowego. Oczywiście jest to prawda, jednak warto pamiętać, że absolwenci tego kierunku i osoby pracujące w tym zawodzie mają znacznie szerszą wiedzę i są przygotowane do wykonywania różnych zadań. Na przykład na studiach z zakresu transportu studenci zapoznawani są także z problematyką prawną, z treścią konwencji i umów międzynarodowych dotyczących przewozu rzeczy i osób oraz z kwestiami technicznymi i ekonomicznymi. Absolwent jest zatem w pełni przygotowany do działań związanych z transportem na wielu polach.

Logistyka i transport jako jedne z najbardziej przyszłościowych kierunków

Bez wątpienia zarówno logistyka, jak i transport należą do grupy najbardziej przyszłościowych kierunków. Zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru ustawicznie się zwiększa, a pracodawcy poszukują pracowników z odpowiednimi kompetencjami. Z tego względu przy wyborze uczelni warto kierować się programem nauczania, kadrą, która prowadzi zajęcia oraz stosunkiem zajęć praktycznych do teoretycznych. Studia zarówno z zakresu transportu, jak i logistyki oferuje m.in. Wyższa Szkoła Bankowa (więcej o ofercie można dowiedzieć się ze strony https://www.wsb.pl/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/logistyka).