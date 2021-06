Transport chłodniczy towarów - na czym polega?

Transport pozwala nam cieszyć się nie tylko produktami z drugiego zakątku kraju, ale nawet z najbardziej odległych regionów świata. Niestety, nie wszystkie z nich mogą być przewożone w dowolny sposób. Nie brakuje bowiem wśród nich produktów i wyrobów, które wymagają określonej temperatury oraz innych, specyficznych warunków przechowywania. W takim przypadku do głosu dochodzi transport chłodniczy. Czym jest? Jak wygląda w praktyce? Pora odpowiedzieć na te pytania.

Czym jest transport chłodniczy?

Zacznijmy od wyjaśnienia czym właściwie jest transport chłodniczy. Jak można się domyślić, jest to rodzaj transportu, podczas którego ładunki przewożone są w specjalny sposób – tak, by możliwe było utrzymanie odpowiednio niskiej temperatury. Nie da się ukryć, że jest to dziedzina transportu, która ma ogromne znaczenie, a jednocześnie przysparza firmom transportowym wielu problemów. Konieczne jest bowiem nie tylko posiadanie odpowiedniej floty pojazdów, ale również przestrzeganie bardzo restrykcyjnych procedur dotyczących np. kontrolowania temperatury czy poziomu wilgotności w chłodniach. Transport chłodniczy odbywa się nie tylko na terenie naszego kraju. Jego niezwykle ważną częścią jest transport chłodniczy międzynarodowy – to właśnie dzięki niemu mamy bowiem dostęp do świeżych produktów, które nie występują lub nie są produkowane w naszym kraju.

Najważniejsze elementy transportu chłodniczego

Firmy, które decydują się na rozpoczęcie działalności w spedycji chłodniczej, muszą spełnić szereg norm i skrupulatnie przestrzegać zasad. Warto bowiem mieć świadomość, że podczas przewożenia towarów istotna jest nie tylko temperatura utrzymująca się na stałym, niskim, określonym dla danej grupy produktów poziomie. Pod uwagę należy brać bowiem również poziom wilgotności, dbać o właściwe zabezpieczenie towarów, a także zwracać uwagę na to, by jednocześnie nie przewozić produktów i substancji, które mogłyby mieć na siebie szkodliwy wpływ. Niezwykle ważna w tej branży jest też znajomość norm przewozu oraz ich przestrzeganie. Ogromny nacisk kładzie się także na terminowość. Niektóre towary, mimo niskiej temperatury, nie mogą być przewożone dłużej niż określony w normach okres czasu. Dlatego też w spedycji chłodniczej nie może być mowy o opóźnieniach.

Jakie produkty przewozi się transportem chłodniczym?

Lista produktów, które wymagają przewożenia w określonej, niskiej temperaturze, jest bardzo długa. Wbrew pozorom nie jest to tylko transport mrożonek czy owoców. W ten sposób przewozi się również wiele innych produktów spożywczych: warzywa, mięso i wędliny, mleko i jego przetwory – to tylko niektóre z nich. Co więcej, spedycja chłodnicza zajmuje się również przewożeniem ciętych kwiatów oraz innych roślin. Bardzo często naczepy chłodnicze wykorzystywane są w przypadku przewożenia leków lub składników, które są niezbędne do ich produkcji. Mało kto zdaje sobie też sprawę z tego, że transport chłodniczy wykorzystywany jest przy przewodzie elektroniki - zwłaszcza, gdy zmieniamy strefę klimatyczną, a wahania temperatur mogłyby uszkodzić wrażliwy sprzęt.

Jak realizowany jest transport chłodniczy?

Jak można się domyślać, w transporcie chłodniczym niezwykle ważna jest flota pojazdów. Naczepy chłodnicze, które wykorzystuje się w transporcie, dostępne są w wielu różnych rodzajach. Wśród chłodni wykorzystywanych przez firmy transportowe wymienić możemy:

- pojazdy typu doppelstock, umożliwiające przewożenie towarów na dwóch poziomach,

- chłodnie z grodzią, czyli pojazdy umożliwiające oddzielenie dwóch części komory chłodniczej,

- izotermy, czyli pojazdy, które nie posiadają systemów chłodzących, jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów izolacyjnych umożliwiają utrzymanie w komorze transportowej odpowiedniej, niskiej temperatury.

Wszystkie pojazdy muszą być regularnie kontrolowane pod kątem sprawności działania instalacji chłodniczych oraz konserwowane. Jakakolwiek usterka w czasie transportu oznacza bowiem zepsucie się ładunku.

Przykładem firmy, która specjalizuje się w transporcie chłodniczym (również międzynarodowym) jest renomowana marka Bial-Mich. Może poszczycić się współpracą ze sprawdzonymi i doświadczonymi przewoźnikami, dzięki którym może oferować klientom szerokie możliwości co do pojemności i rodzaju transportu chłodniczego. Oferuje transport chłodniczy w kontrolowanej temperaturze w naczepie od -25°C do 25°C, również w dwóch strefach temperatur. Ich doświadczenie wychodzi jednak jeszcze dalej - wiedząc o tym, że przy transporcie chłodniczym liczy się czas, a każdy drobny błąd grozi zatrzymaniem ładunku, w Bial-Mich przykładają szczególną wagę do przygotowania dokumentacji niezbędnej do sprawnego transportu na terenie danego kraju. Szybkość reakcji i poprawne wypełnienie dokumentacji zgodnie z wymaganiami legislacyjnymi różnych państw UE (i nie tylko) gwarantuje terminowość dostaw.

Dlaczego transport chłodniczy jest tak istotny?

Przewozy chłodnicze mają we współczesnym transporcie ogromne znaczenie. Co więcej, są ważne nie tylko dla producentów, dystrybutorów czy punktów sprzedaży, ale również dla konsumentów. Pierwsza grupa bez możliwości transportu w temperaturze kontrolowanej narażona byłaby na ogromne straty spowodowane psuciem się towarów i produktów w czasie przewożenia. Mogłaby więc sprzedawać swoje wyroby jedynie lokalnie, co znacznie ograniczyłoby możliwość zarabiania.

Konsumenci zaś narażeni byliby na brak dostępu do świeżej żywności oraz wielu niezbędnych leków. Znacząco też obniżyłby się ich standard życia – brak możliwości przewożenia towarów w niskiej temperaturze to brak dostępu do egzotycznych owoców, niedostępnych w naszej strefie geograficznej, znacznie ograniczona oferta produktów oraz trudniejszy dostęp do wielu niezbędnych towarów. Podsumowując, w dzisiejszych czasach spedycja chłodnicza jest niezwykle ważna. Dostęp do wysokiej jakości usług jest niezbędny każdemu z nas. To dzięki prawidłowo przeprowadzonym przewozom chłodniczym mamy na wyciągnięcie ręki nie tylko do świeżą żywność, ale również leki oraz wiele innych produktów.