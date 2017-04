Tradycyjne czy elektroniczne? Jakie książki czytają Polacy?

O zwyczaje czytelnicze zapytano ponad 1107 respondentów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przeczytali co najmniej 3 książki w dowolnej formie: drukowanej, ebooka lub audiobooka. Wyniki badania pokazały, iż w formie cyfrowej książki czytają głównie ludzie młodzi w wieku 15-24 lat (32%) oraz 25-34 lat (34%), mieszkańcy dużych miast, którzy kilka razy w miesiącu robią zakupy przez Internet i cenią sobie możliwość lektury w każdej wolnej chwili.

Najczęstszym sposobem pozyskiwania książek elektronicznych jest pobieranie bezpłatnych tytułów z oficjalnych źródeł – deklaracja 2/3 zapytanych respondentów. Według badania Virtualo, 55% użytkowników kupuje ebooki samodzielnie, 40% korzysta z plików pozyskanych przez znajomego. W przypadku audiobooków najpopularniejsze sposoby pozyskiwania tytułów to bezpłatne pobieranie z oficjalnych źródeł (55%), samodzielne kupowanie (43% wskazań), korzystanie z audiobooków kupionych przez inną osobę (32%). Jednak co trzeci respondent (37% czytelników ebooków i 31% słuchających audiobooki) przyznaje się do korzystania z plików pozyskanych z nieoficjalnych źródeł, co pokazuje, iż skala piractwa na rynku książek elektronicznych w Polsce jest bardzo wysoka.

Ważną rolę w korzystaniu z e-booków odgrywa wpływ otoczenia i rekomendacje innych użytkowników e-książek. Jak pokazało badanie, aż 36% obecnych czytelników e-booków wskazało, iż impulsem do spróbowania czytania w tej formie była namowa znajomych.

- Polacy kupują coraz więcej ebooków, coraz chętniej sięgają również po audiobooki. Rosnąca popularność e-książek wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim książki elektroniczne są wygodniejsze w podróży czy podczas codziennego korzystania z transportu. Polacy stali się bardziej mobilni, a wraz z upowszechnieniem się laptopów, tabletów i smartfonów, ebooki i audiobooki stały się łatwo dostępne – mówi Martyna Bednarczyk z Virtualo.

Najchętniej kupowane są książki elektroniczne z kategorii kryminał i sensacja - 46% w przypadku ebooków oraz 38% w przypadku audiobooków mp3. Następnie fantastyka: 36% wybieranych ebooków i 32% audiobooków mp3. Na trzecim miejscu w obu przypadkach klasyfikuje się literatura z gatunku horror i thriller, 34% ebooków i 31% audiobooków mp3.

Najczęściej ebooki kupujemy dla siebie, tak deklaruje aż 90% respondentów. Niektóre osoby kupują książki elektroniczne również dla męża lub żony (16%) oraz dzieci (14%). Użytkownicy audiobooków zdecydowanie najczęściej korzystają z nich osobiście – 82% deklaracji. W przypadku 29% badanych korzysta z nich również mąż/żona, a w przypadku 26% również dzieci.

Jesteśmy od kilku lat świadkami zmian, jakie zachodzą w formie obcowania z książką. Czytanie w nowoczesnej formie jest ważnym kierunkiem dalszego rozwoju rynku książkiw Polsce i szansą na to, iż ludzi korzystający z rozwoju technologii będą chcieli czytać. Nie oznacza to jednak, że książka tradycyjna będzie konkurowała z elektroniczną, ponieważ jak pokazało badanie obie formy czytelnictwa uzupełniają się i nie muszą ze sobą konkurować.

Autor: Anna Buczyńska, InnovationPR

*Badanie „Zwyczaje Polaków związane z użytkowaniem ebooków i audiobooków”, zostało zrealizowane metodą CAWI na próbie 1107 respondentów na zlecenie Virtualo przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia