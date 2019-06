Tracisz czas na poszukiwanie wolnych miejsc parkingowych? To rozwiązanie jest dla ciebie

Takie problemy są codziennością dla wielu milionów ludzi parkujących auta w dużych miastach. Może i są pewne alternatywy lecz okazują się być zbyt drogie lub nieefektywne. A gdyby tak wiedzieć, które miejsce parkingowe, gdzie, i o której godzinie się zwolni aby móc je sobie zarezerwować?

Z pomocą przychodzą rozwiązania takie jak aplikacje mobilne, pozwalające na zwiększoną interakcję pomiędzy mieszkańcami miast a miejscem, w którym żyją. Łatwiejszy dostęp do informacji pozwala użytkownikom w bardziej dynamiczny sposób reagować na zachodzące w ich otoczeniu zmiany. Z drugiej strony władze miejskie dzięki uzyskanym danym mogą w coraz bardziej racjonalny sposób planować swoje inwestycje i kierować rozwojem miasta. Mają też ułatwioną drogę do komunikowania się ze społeczeństwem i zdobywania informacji zwrotnych. Dzięki urządzeniom mobilnym i zainstalowanym na nich aplikacjom wiele czynności, które jeszcze na początku lat 90. XX wieku wydawały się niemożliwe do realizacji, stało się dostępne z poziomu zwykłego użytkownika telefonu komórkowego.

Według badań szacuje się, że aż od 20% do 35% pojazdów będących w ruchu ulicznym to pojazdy, których kierowcy szukają parkingu, a kierowca może spędzić na poszukiwaniu miejsca parkingowego nawet do 40 minut. Polska to jedno z bardziej zakorkowanych państw europejskich. Dla porównania na 1000 mieszkańców Warszawy przypada 600 samochodów, w Berlinie jest ich 390. Lekarstwem na zakorkowane ulice nie jest jednak wprowadzenie ograniczenia w liczbie posiadanych aut, ale rozsądne rozplanowanie ruchu w mieście. Tak, aby był on dopasowany do aktualnego natężenia, pory roku, dnia i infrastruktury.

Takiej optymalizacji służą właśnie aplikacje jak choćby winkPark. Rozwiązanie zostało stworzone aby łączyć tych, którzy poszukują wolnego miejsca parkingowego z tymi, którzy je właśnie zwalniają. Aplikacja łączy kierowców z innymi użytkownikami, którzy zamierzają opuścić swoje miejsce, a nawet kieruje ich do niego. Oszczędza to czasu i nerwów.

Jak działa aplikacja?

1) Oznaczasz na mapie wolne miejsca do zaparkowania i informujesz tym użytkowników,

2) Kierowca, który zobaczy na mapie oznaczone miejsce, będzie mógł dzięki temu zaparkować na przytrzymanym przez Ciebie dla niego miejscu,

3) Przed odjazdem poinformuj, że zamierzasz wkrótce zwolnić swoje miejsce. Do tego służy znacznik odjazdu,

4) Zainteresowany kierowca będzie miał możliwość łatwego zarezerwowania tego miejsca,

5) Dzięki aplikacji drugi kierowca poinformuje Cię o przyjeździe i będzie miał możliwość zaparkowania na przytrzymanym zarezerwowanym miejscu,

6) Dodatkowo w trakcie rezerwacji, wybierasz znacznik, który poprowadzi Cię na mapie do wybranego przez Ciebie miejsca.

Źródło: winkPark