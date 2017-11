TOP 6 umiejętności, które ułatwią awans w 2018 roku

Rada dla tych, którzy chcieliby więcej zarabiać, dostać podwyżkę lub po prostu stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy - czas na zdobycie nowych umiejętności. Przed końcem roku dobrze jest rozważyć dodatkowe szkolenia, aby w ciągu kilku miesięcy zyskać nową wiedzę i więcej argumentów w rozmowach o podwyżce. Można również samemu wykazać się inicjatywą - zasugerować pracodawcy chęć udziału w szkoleniu. Oto 6 umiejętności, których nabycie nie zajmie więcej niż 6 miesięcy, a które wniosą nową wartość do firmy.

Programowanie

Podział na humanistów i inżynierów już dawno przestał być aktualny. Umiejętności programistyczne to obecnie numer jeden wśród dodatkowych kompetencji. Przydadzą się w szczególności osobom nietechnicznym, ale i znacząco podniosą kompetencje inżynierów. Jednak programowanie to pojęcie bardzo ogólne, zatem jakich konkretnych technologii należy nauczyć się, aby być konkurencyjnym na rynku pracy?

Obecnie najpopularniejszym językiem jest Java, ale na rynku pracy ceniony jest również język JavaScript i związane z nim technologie, zarówno frontendowe, jak i backendowe. Kursantom bootcampów informatycznych zostanie specjalistą w tych dziedzinach zajmuje 6 miesięcy. Po tym czasie nabywają wiedzę pozwalającą na ubieganie się o pracę czy awans w branży IT.

Świadomość technologiczna pracowników to dziś element niezbędny do funkcjonowania nowoczesnej firmy. Dlatego umiejętność programowania jest i będzie w przyszłości bardzo doceniana przez pracodawców z różnych branż.

Kompetencje cyfrowe

Wydaje się, że obecnie prawie każdy potrafi obsłużyć komputer i urządzenia mobilne. Jednak kompetencje cyfrowe pracowników pozostawiają wiele do życzenia, więc ich znajomość może być przewagą. Przyjmując nowego pracownika z umiejętnościami cyfrowymi, pracodawca ma pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki

Coraz częściej pracownicy zdają sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w znajomości nowych technologii i chcą ten potencjał wykorzystać. Szczególnie starsze pokolenia pracowników dążą do rozwinięcia kompetencji, także pod kątem technicznym. Potwierdzają to badania VMware: 39% badanych z grupy wiekowej 45-54 czynnie poszukuje możliwości zasięgnięcia porad lub odbywania szkoleń w dziedzinie projektowania i tworzenia aplikacji mobilnych, a prawie jedna trzecia (31%) osób z grupy 55+ podejmuje te same działania również w zakresie programowania i tworzenia treści online. Dlatego, jeśli umiejętności cyfrowe kończą się na podstawowej obsłudze komputera i Pakietu MS Office, to ostatni dzwonek, aby podnieść swoje kompetencje i nie zostać w tyle. Zacznij od nauki korzystania z narzędzi biurowych, poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych i rozwijaj się z zakresu bezpieczeństwa sieci i programowania. Przydaje się również Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Języki obce

Angielski dominuje jako język obcy nauczany w szkołach publicznych i prywatnych, jednak według Instytutu Badawczego Ranstadt, znajomość angielskiego na poziomie dobrym lub biegłym deklaruje tylko 17% Polaków. Na rynku pracy cenione są też inne języki obce, ale ich znajomość również jest niewystarczająca.

Język niemiecki, podobnie jak rosyjski, zna dobrze co dwudziesty Polak, a francuski, hiszpański i włoski zaledwie kilka procent. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) potwierdza trend znany od lat – osoby dobrze posługujące się co najmniej jednym językiem obcym są atrakcyjniejsze na rynku pracy i zarabiają więcej. Język obcy jest szczególnie przydatny w dużych firmach - międzynarodowych korporacjach, niezależnie od stanowiska.

Bardzo wartościowa dla pracodawcy jest znajomość języków niszowych. W trendach dominują: chiński, arabski, węgierski czy szwedzki. Z uwagi na to, że w naszym kraju mało jest specjalistów posługujących się tymi językami, ich przyswojenie może otworzyć wiele możliwości, szczególnie że nauka na intensywnym kursie może zająć zaledwie kilka miesięcy.

Prawo jazdy

W Polsce prawo jazdy kategorii B posiada 80% mężczyzn i 51% kobiet. W 2016 roku wymóg posiadania tego dokumentu pojawił się w 15% ofert pracy. Według raportu Adzuna, obszary zawodowe, w których kierowcy znajdą najwięcej ofert zatrudnienia to: Logistyka i Magazyn (27%) Budownictwo (23%), Inżynieria (22%). Gdańsk, Poznań i Wrocław znalazły się na szczycie miast z największą liczbą wakatów dla posiadaczy tego dokumentu. W Logistyce przydaje się również dodatkowa kategoria prawa jazdy, np. C, C+E lub D. Kategoria B prawa jazdy jest atutem handlowców, ubezpieczycieli czy dostawców.

Samoorganizacja

Zarządzanie sobą w czasie, czyli umiejętność dobrego planowania, przewidywania, oceny sytuacji, multitasking, a także zdolność oceny swoich możliwości i radzenia sobie ze stresem. Brzmi banalnie, ale to jedna z najważniejszych cech wymienianych przez 50% pracodawców poszukujących pracowników w badaniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dobra organizacja to umiejętność wymagana bez względu na zawód. Rozwiązaniem mogą być szkolenia z samoorganizacji, zarządzania czasem czy efektywnej nauki.

Wśród specjalistów, np. programistów, umiejętność określenia ile zajmie dane zadanie jest często równie istotna, jak samo jego wykonanie. Bez tego kadra zarządzająca może nie być w stanie ułożyć planu działań całego zespołu, a projekty mogą się znacząco przesunąć.

Zdolność do przebranżowienia się

Zdarza się, że awans jest prawie niemożliwy na obecnym stanowisku. Można wtedy rozważyć przebranżowienie się w obrębie firmy lub całkowitą zmianę branży. Najbardziej perspektywiczne zawody 2017 r. według Hays to m.in.: programista, specjalista IT w obszarze bezpieczeństwa, inżynier (jakości, procesu), specjalista ze znajomością języków obcych, project manager, kontroler finansowy. Wiek i zawód w przypadku przebranżowienia się nie ma większego znaczenia. Dla przykładu wśród absolwentów szkoleń z branży IT są osoby starsze, humaniści, nauczyciele, marketingowcy, pracownicy magazynów czy urzędnicy. Poza tym pracodawcy coraz chętniej inwestują w sprawdzone osoby, oferując im dofinansowanie lub opłacenie szkolenia programistycznego, aby zyskać pracowników z nowymi kompetencjami. Przebranżowienie sprawdza się w przypadku ryzyka likwidacji obecnego stanowiska, szybkiego rozwoju firmy, ale także wypalenia zawodowego.

Awans oznacza wyższe wynagrodzenie, ale pensja jest uzależniona nie tylko od doświadczenia czy umiejętności, ale w znacznym stopniu od branży czy specjalizacji. W celu zwiększenia dochodów, można zmienić specjalizację lub nawet przebranżowić się. Osoby, które tego dokonały, są cenione przez pracodawców za determinację i motywację do uczenia się. Programistą Javy można zostać po 6-miesięcznym szkoleniu przez internet. Może to być nowy etap w życiu, ale trzeba też pamiętać, że oznacza to naukę wielu nowych rzeczy, a wyższa pensja może pojawić się z czasem.

Autorzy:

Zuzanna Taraszewska, PR-imo i Marcin Kosedowski, Kodilla.com