Tonsil przejmuje markę Sounddeco

Fuzja Marki Sounddeco. Od dziś Sounddeco by Tonsil

Rozmowy pomiędzy Tonsil a Witowa w sprawie Sounddeco trwały przez kilka miesięcy, by ostatecznie zakończyć się 14 listopada br pełnym porozumieniem. Stworzenie marki, która zyska uznanie klientów jest bardzo trudne. Udało się to firmie Witowa. Słowa uznania należy kierować do właściciela, Jana Zamiara, który włożył w Sounddeco dużo wysiłku i serca. Tonsil szanuje to i nie ma w zamiarach wchłonięcia marki. Kolumny będą oferowane pod brandem Sounddeco by Tonsil.

Przejęcie marki to nie jedyna zaleta dla przedsiębiorstwa. Tonsil zyskał także partnera, który specjalizuje się w produkcji obudów głośnikowych. W ramach umowy, firma Witowa, ekspert działający na rynku wysokojakościowej stolarki, będzie dalej produkować obudowy głośnikowe dla produktów Sounddeco. Warto również dodać, że produkty Sounddeco by Tonsil nie będą zmienione technologicznie. Kolumny będą sprzedawane w niezmienionej formie. Pierwszy raz wspólna oferta marek Sounddeco i Tonsil zostanie zaprezentowana na rozpoczynających się na dniach w Warszawie targach Audio Video Show.

„Przejęcie Sounddeco to ważny krok dla naszej firmy. Pozyskaliśmy nie tylko świetną markę audio, lecz także bardzo ważnego dla nas partnera biznesowego, który będzie produkował obudowy głośnikowe. Dzięki podjęciu współpracy z firmą Witowa jesteśmy pewni, że oferowane przez nas kolumny będą nie tylko zapewniały wysoką jakość dźwięku, ale również będą świetnie się prezentować w każdym wnętrzu. Przejęcie Sounddeco pozwoli naszej firmie zbudować pełniejszą ofertę, a to z kolei jest bardzo ważne przy naszych planach ekspansji zagranicznej.” – informuje Sławomir Wieszczeciński, właściciel Tonsil.

Przejęcie Sounddeco to początek planów rozwojowych?

Wiele pogłosek mówi o tym, że Tonsil nie zaprzestaje na przejęciu marki Sounddeco. Firma chce stale się rozwijać, a co za tym idzie ma w planach dalsze przejęcia innych polskich przedsiębiorstw z branży audio, które mogą zaoferować wartość dodaną zarówno firmie Tonsil jak i jej ofercie. To może zaowocować znacznym wzrostem prestiżu firmy Tonsil na arenie międzynarodowej.

Sounddeco – high-end dla wymagających

Sounddeco, czyli marka, którą przejmuje Tonsil została stworzona przede wszystkim z myślą o osobach, dla których priorytetem jest doskonała jakość brzmienia oraz świetny design kolumn. Mowa o kolumnach z serii Sigma, Alpha czy Omega. Produkty te doceniane były wielokrotnie przez branżowe media. Dlatego też produkty Sounddeco to wieloletni efekt współpracy wielu osób specjalizujących się w akustyce oraz designie. Tworzeniem obudów do kolumn Sounddeco zajmowała się firma Witowa, od której Tonsil przejmuje markę. Przedsiębiorstwo nadal będzie współpracować w kwestii produkcji kolumn, jednak od teraz Sounddeco będzie rozwijane pod skrzydłami firmy Tonsil.

*** Tonsil, legendarny producent uhonorowany szeregiem nagród i wyróżnień znany jest doskonale w środowisku melomanów, ale nie tylko. Jest to jedna z niewielu firm audio w Europie, która w całości samodzielnie produkuje swoje urządzenia. W ofercie Tonsil oprócz domowego sprzętu audio są również urządzenia przemysłowe np. wzbudniki, wkładki teletechniczne czy głośniki tubowe. Producent nagłośnienia jest na tyle pewny jakości swoich produktów, że oferuje 5-cio a nawet 10-cio letnią gwarancję na wybrane zestawy głośnikowe. Jest to jedna z najdłuższych gwarancji w branży ***