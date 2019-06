Tonący w długach Polacy odwlekają ogłaszanie upadłości

Najbardziej zadłużonym województwem jest mazowieckie, którego łączna kwota zaległości wynosi 13,12 mld złotych. W przypadku województwa lubuskiego nierzetelnymi dłużnikami jest tam 116 na 1000 osób. Najbardziej zadłużony Polak to 62-letni mężczyzna z lubelskiego, który ma ponad 70 milionów złotych niespłaconych zobowiązań.

Jakich długów Polacy nie spłacają? Przemysław Furmanek z firmy doradczej Lege Advisors informuje, że są to przede wszystkim kredyty mieszkaniowe, kredyty konsumpcyjne, kredyty na karcie kredytowej, alimenty, zaległości wynikające z wyroku sądu, rachunki telefoniczne. Znaczna część tych długów podlega umorzeniu na drodze upadłości konsumenckiej. W przypadku kredytów mieszkaniowych istnieje duża szansa na wydzielenie kwoty na zamieszkanie ze sprzedanego lokum. Furmanek zauważa, że w styczniu 2019 roku na upadłość konsumencką zdecydowało się jedynie 591 osób. Rocznie wydawanych jest tylko około 7 tys. sądowych orzeczeń.

Jakie są przyczyny tak niskiego zaufania do upadłości konsumenckiej? Zdaniem eksperta to zdecydowanie brak świadomości, że istnieje taka droga lub brak wiedzy dłużnika, że spełnia warunki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Istotne wydaje się samo podejście do upadłości, jako czegoś wstydliwego i sugerującego, że jest się biednym. Co jest nieprawdą.

Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej zdecydował się np. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje. Pomimo wysokich przychodów nie był w stanie spłacać swoich wcześniejszych zobowiązań i wybrał taki krok, o czym mówił publicznie.

Czy sama procedura, która prowadzi do oddłużenia jest skomplikowana? Raczej nie. Składamy wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu rejonowego (z wydziałem gospodarczym ds. upadłości). Następnie sprawdzany jest stan faktyczny dłużnika. Chodzi m.in. o udowodnienie, że niewypłacalność nie jest efektem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa i nie była świadomie pogłębiana. Jeśli takie przesłanki nie zostaną przez Sąd ujawnione, to wtedy wydawane jest postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Równocześnie z wydaniem postanowienia, majątek upadłej osoby staje się masą upadłościową zarządzaną przez syndyka. Zadaniem tego ostatniego jest oczywiście spieniężenie mienia. Jeśli nie ma żadnego majątku, Sąd nie powołuje syndyka.

Zaletą upadłości konsumenckiej jest zawieszenie postępowań windykacyjnych, sądowych oraz egzekucyjnych. Upadły nie zostanie pozbawiony przedmiotów pierwszej potrzeby oraz ubrań i żywności. Nie straci całego wynagrodzenia za pracę i dachu nad głową. Decyzją Sądu może w ogóle nie spłacać swoich zobowiązań (w określonych sytuacjach).

Źródło: Lege Advisors