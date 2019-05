To narzędzie ma rozwiązać problemy rekrutacyjne w branży IT

Platforma Jobsforgeek.com ma być kompleksowym narzędziem do rozwiązywania problemów rekrutacyjnych w branży IT. Dzięki funkcji Body Leasing możliwe jest wypożyczenie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach od firmy, która posiada wolne zasoby programistyczne. W ramach takiej współpracy wypożyczony programista wspiera realizację projektu innego przedsiębiorstwa.

Platforma wychodzi również naprzeciw oczekiwaniom firm, które pracują na co dzień w branży technologicznej, rozszerzając wyszukiwarkę platformy o możliwość wyszukania konsultanta IT. Ekspert w dziedzinie IT doradzi firmie w wyborze technologii, pomoże w rozwiązaniu postawionych zadań, przekaże wiedzę mniej doświadczonym programistom, oceni wydajność poszczególnych deweloperów oraz skompletuje nowy zespół. Jego rolę można ograniczyć do godzinowych, tygodniowych lub comiesięcznych konsultacji w zależności od potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa.

Narzędzie optymalizuje strukturę i sposób prezentacji danych w ogłoszeniu. Dzięki rozkładowi treści kandydat w prosty sposób może porównać oferty i wybrać tę dopasowaną do oczekiwań. Co więcej, platforma skraca proces samej aplikacji na dane stanowisko. Ten jest możliwy bezpośrednio ze strony głównej, bez konieczności szczegółowego przeglądania opisu wymaganego doświadczenia czy wykorzystywanych technologii.

Twórcami platformy są Michał Shyjatyj (CEO) i Marcin Mroczkowski (CTO). Michał zyskał doświadczenie w zarządzaniu, kierując 50-osobowym zespołem na stanowisku dyrektora finansowego DukatOil. Specjalizuje się w optymalizacji procesów w firmie i wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań biznesowych. Z kolei Marcin jest ekspertem w technologiach biznesowych opartych na języku Java. Jest architektem licznych systemów informatycznych dla branży medycznej, bankowej, ubezpieczeniowej oraz IT.

Źródło: Jobsforgeek