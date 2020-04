Tłumaczenia zwykłe i urzędowe - najważniejsze różnice

Tłumaczenia urzędowe

Zawsze, gdy musimy przetłumaczyć pisma mające moc prawną, takie jak: akt urodzenia, akt zgonu, akt małżeństwa, akt, własności, testament, faktura czy inne pisma urzędowe, należy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. Osoba trudniąca się tą profesją posiada odpowiednie kwalifikacje do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Poza tym, każdy tłumacz przysięgły ma pieczęć nadającą przekładowi wartość urzędową. Zawód tłumacza przysięgłego należy do grupy zawodów zaufania publicznego. Warto wspomnieć, że w przypadku błędów w przekładzie, powodujących straty finansowe przez klienta, tłumacz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej, a nawet skreślony z listy tłumaczy przysięgłych. Jest to niezwykle odpowiedzialny zawód, wymagający m.in. doskonałej znajomości języka obcego, języka polskiego, niekaralności, tytułu co najmniej magistra i zdania egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin zdaje się przed PKE, powołaną przez ministra sprawiedliwości. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. W pierwszej z nich kandydaci mają w ciągu 4 godzin, przełożyć cztery teksty (dwa na język polski i dwa na język obcy). W trakcie egzaminu mogą korzystać z przyniesionych przez siebie słowników i glosariuszy. Zadanie nie należy do najłatwiejszych dlatego, że teksty mają charakter prawniczy, ekonomiczny, sądowy, a nawet techniczny. Bardzo często, przed egzaminem, kandydaci uczą się podstaw prawa polskiego i stosowanego prawa obcego, czytają ustawy w obu językach. Kandydaci, którzy zdadzą egzamin pisemny, przechodzą do części ustnej. Polega ona na tłumaczeniu a vista – ustnym przekładem tekstu pisanego. Egzaminowany ma około 3 minut na zapoznanie się z tekstem i przystępuje do tłumaczenia z języka obcego na polski. Później odsłuchuje fragment treści po polsku i tłumaczy ją na język obcy. Egzamin nie należy do łatwych, o czym świadczy poziom jego zdawalności (20-30%). Więcej informacji o zawodzie tłumacza przysięgłego można znaleźć na: https://www.centrumtlumaczen.pl/blog/czym-sie-rozni-tlumaczenie-zwykle-od-przysieglego/. Profesja tłumacza przysięgłego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, dlatego egzamin musi być na odpowiednim poziomie. Niezdanie go w pierwszym terminie nie przekreśla jednak szansy na zostanie tłumaczem przysięgłym.

Tłumaczenia zwykłe

W przypadku, gdy mamy do przetłumaczenia treść reklamową, film, książkę, broszurę, publikację naukową czy prozę wystarczy, że skorzystamy z usług zwykłego tłumacza. Najczęściej, tego rodzaju przekłady wykonują osoby po filologiach. Nie wymaga się od nich zdawania dodatkowych egzaminów i zdobywania specjalnych certyfikatów. Takie przekłady mogą być wykonywane na papierze albo w formie elektronicznej.