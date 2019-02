Tiktoker czy youtuber? Młody człowiek tworzy w sieci

Selfie, zdjęcia telefonem, krótkie filmiki, proste montaże materiałów. Jest szansa, że dzieci są w tych działaniach bardziej biegłe niż większość dorosłych. Jest też dla nich bardziej naturalne upublicznianie swoich „zapisków”. Dzieci chcą mieć swój kanał na YouTube, a ostatnio – konto na TikTok (nie wiesz, czym w ogóle jest TikTok? Przeczytaj poradnik dla rodziców o TikTok).

YouTube a TikTok – praktyczne różnice

Przede wszystkim TikTok jest jednoznacznie nastawiony na młodzież. Można z niego korzystać od 13 roku życia (z YouTube – od 16 roku życia) – średni polski tiktoker ma 13-17 lat. TikTok może być traktowany jako medium mniej wymagające niż YouTube. Film łatwiej stworzyć, nagrać i opublikować. TikTok oferuje też łatwe do zastosowania narzędzia do „obróbki” nagranych filmików. Są to m.in. filtry, „naklejki”, maski, dodawanie muzyki i napisów czy przejścia lub inne proste sztuczki montażowe.