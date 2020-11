TikTok rozwija social commerce

Współpraca umożliwi ponad milionowi sprzedawców tworzenie, uruchamianie i optymalizowanie kampanii marketingowych na TikToku bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego Shopify. Wystarczy zainstalowanie nowej aplikacji TikTok dostępnej w Shopify App Store. Użytkownicy będą mieli z jej poziomu dostęp do kluczowych funkcji Menedżera reklam TikTok dla firm.

Dzięki specjalnym narzędziom reklamowym produkty zamienią się w reklamy wideo in-feed. Sprzedawcy będą mogli dopasować reklamy do swoich odbiorców według płci, wieku, zachowań użytkowników i kategorii wideo, a następnie śledzić skuteczność kampanii. Koszty kampanii będą się różnić w zależności od celów biznesowych sprzedawcy oraz tego, jaki jest planowany budżet.

Sprzedawcy korzystający z Shopify będą mogli również zainstalować lub podłączyć swój TikTok Pixe” - narzędzie, które pomaga śledzić konwersje. Obecnie właściciele e-commerce mogą śledzić działania użytkownika, takie jak przeglądanie przez niego strony, rejestracje na stronach, dodawane produkty do koszyka, składanie zamówienia czy dokonywanie płatności.

Paweł Działak, CEO operatora płatności Tpay, zwraca uwagę, że TikTok to jedna z najszybciej rozwijających się platform społecznościowych na świecie z wysoce zaangażowanymi użytkownikami. Według niektórych szacunków z platformy korzysta obecnie na świecie ponad 1,5 mld użytkowników. Dodanie funkcji sprzedaży produktów jest naturalnym etapem rozwoju tego typu platform, zapewni sprzedawcom dotarcie do nowych odbiorców i skalowanie sprzedaży. - Wszystko dziś jest możliwe dzięki wygodnym metodom płatności, szczególnie w popularnym kanale mobile. Od pewnego czasu zauważamy duże zainteresowanie klientów integracją przy pomocy SDK mobilnego - dodaje Paweł Działak.

To dopiero początek

Współpraca TikTok i Shopify nie będzie jednak ograniczona do nowej aplikacji. Wkrótce umowa zostanie rozszerzona o inne funkcje zakupowe. Spółka donosi, że planuje rozpocząć testowanie funkcji, które ułatwią użytkownikom odkrywanie sprzedawców z Shopify i ich produktów, rozszerzając ich zasięg poprzez wideo i profile ich kont. Dzięki temu użytkownicy będą przeglądać produkty i robić zakupy bezpośrednio w aplikacji.

TikTok stale rozwija swoje narzędzia dla sprzedawców. Do tej pory eksperymentował z umożliwieniem użytkownikom dodawania linków e-commercowych do ich biogramów, wprowadził przyciski „Kup teraz” do reklam wideo marek i hasztagów.

Partnerstwo TikTok-Shopify może pomóc platformie wideo lepiej konkurować z innymi źródłami handlu społecznościowego, w tym z rosnącą liczbą aplikacji do zakupów na żywo, a także wysiłkami Facebooka. Gigant społecznościowy niedawno wprowadził szereg aktualizacji dotyczących zakupów na Facebooku, Instagramie i w WhatsApp, aby nakierować użytkowników na zakupy w swoich aplikacjach, a następnie bezproblemowo płacić za pomocą Facebook Pay.

Nowy kanał TikTok dla sprzedawców Shopify jest już dostępny w USA. W przyszłym roku pojawi się na innych rynkach, w tym w Ameryce Północnej, Europie i Azji Południowo-Wschodniej.