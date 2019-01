Testowe e-dowody zjechały z taśmy

Pod koniec 2018 roku Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) dostarczyła pierwsze 100 tys. blankietów dowodów z warstwą elektroniczną do personalizacji oraz rozwiązania IT (m.in. oprogramowanie systemu personalizacji dokumentów i oprogramowanie do zarządzania warstwą elektroniczną e-dowodu przez obywatela).

Kolejnym krokiem w przygotowaniach do wydawania e-dowodów były testy w parku maszyn w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Sprawdzano, czy maszyny MSWiA oraz rozwiązania PWPW są kompatybilne.

Gotowość do do personalizacji dowodów osobistych z warstwa elektroniczną została potwierdzona. Obecnie trwają testy bezpieczeństwa w PWPW. Jako ostatni etap zaplanowano testy całego procesu wydawania dowodów osobistych w gminach (koordynatorem tej części jest Ministerstwo Cyfryzacji).

MSWiA przypomina, że nowy dowód ma charakter wielofunkcyjnego i bezpłatnego dokumentu z warstwą elektroniczną. Osoby, które nie będą chciały korzystać z funkcjonalności warstwy elektronicznej będą mogły wykorzystywać e-dowód tak jak dotychczas używane dokumenty tożsamości.

Źródło: MSWiA

Zobacz także:

Co warto wiedzieć o e-dowodach (2016)

Jeszcze o bezpieczeństwie e-dowodów (2018)