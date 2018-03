Testerka oprogramowania - czy to nowy zawód dla Ciebie?

Jeśli jesteś skrupulatna, uważna i nie myślisz z przerażeniem o zaplanowaniu pracy nad dokładnym sprawdzeniem działania oprogramowania, którego wcześniej nie znałaś - możesz być na dobrej drodze, by stać się testerką oprogramowania.

Chcesz sprawdzić, czy możesz być dobrą testerką? Sprawdź się.

Samodzielne nauczenie się tego fachu może okazać się trudne - wymaga umiejętnego planowania, stosowania procedur, posługiwania się odpowiednim językiem i sprawnego korzystania z narzędzi. Jest to więc kwestia decyzji, czy zainwestować w kurs, na którym poznasz ten fach. Nie jesteś pewna? Fundacja Mamo Pracuj i zespół Testuj.pl mają coś dla Ciebie - bezpłatne webinaria dotyczące testowania oprogramowania. Są one kierowane do kobiet, szczególnie mam, które są otwarte na zmiany i chcą dowiedzieć się, o co właściwie chodzi z tym testowaniem.

Webinaria odbywają się w godzinach wieczornych, a prowadzą je - dzieląc się wiedzą i swoimi doświadczeniami - mamy, które zdecydowały się na zawód testerki.

Ewa Kienc-Brachańska, z wykształcenia magister stosunków międzynarodowych, mama dwójki dzieci, która pracuje w branży IT od 2,5 roku, pokaże, jak wygląda praca testera w zależności od projektu, jakich pojęć używa się w tej branży, jakie rodzaje błędów można napotkać przy testowaniu aplikacji oraz jak je poprawnie opisywać i raportować. 13 marca, 21:00-22:30. Jak uczyć się testowania, to z najlepszymi! Stefania Winkel, lider zespołu trenerskiego oraz Akredytowany Trener ISTQB, opowie o tym, jak przebranżowić się do pracy w IT, jakie są metody mentoringu i w jaki sposób szukać wsparcia wśród kolegów z większym doświadczeniem.

Masz konkretne pytania dotyczące zawodu testerki? Prześlij je na: szkolenia@testuj.pl. Najciekawsze pojawią się na webinarium!



Dlaczego właśnie testerka oprogramowania