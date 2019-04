"Test Przedsiębiorcy" budzi poważne obawy

Nie sposób przyglądać się działaniom rządu bez pewnych obaw. Wprowadził on wiele znaczących udogodnień dla MŚP, zawartych głównie w dokumencie Konstytucji Biznesu – gdzie zobowiązał się m.in. do tego, że urzędnicy będą rozstrzygać wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Natomiast informacje o przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów testach wstępnych sprawiają, że nie mamy co do tego pewności.

Posiadamy informacje, że w teście badane są zależność ekonomiczna oraz organizacyjna– wypadki, gdy jeden klient lub odbiorca usługi odpowiada za przynajmniej 75% dochodu lub to klient decyduje ściśle o działaniach przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą - np. o jego godzinach pracy.

Nietrudno wyobrazić sobie sytuacje, np. w branży budowlanej, kiedy to pracujący na dużej budowie podwykonawca w ciągu roku uzyskuje dochód w znaczącym stopniu z jednego kontraktu. Podobnie zresztą jest także przy dużych projektach IT.

Autor komentarza: Michał Pawlik, prezes SMEO