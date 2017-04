Termostat dla domu inteligentnego i tablet dla kreatywnych. Przegląd #sprzęt

Zbliża się polski debiut urządzenia NovoDS4k marki Vivitek - prostego w obsłudze odtwarzacza do prezentacji z wykorzystaniem materiałów cyfrowych (zdjęcia, wideo, widgety, grafiki, tekst, strony www etc.), z funkcją kalendarza i planowania wyświetlania treści. Możliwe jest też zarządzanie siecią takich odtwarzaczy. Urządzenie będzie dostępne w Polsce w czerwcu 2017 roku (źródło: materiał prasowy ViDiS).

Na rynek wchodzi tablet klasy premium Samsung Galaxy Tab S3 o 6 mm grubości i masie 429-434 g (wersje z wi-fi i LTE). Do zestawu dołączony jest rysik S Pen, który usprawnia pracę kreatywną. Tablet ostał wyposażony w wyświetlacz Super AMOLED 9,7” i wspiera treści video w formacie HDR. Miłośników gier ucieszy wsparcie interfejsu programistyczny Vulkan (wyższa jakość grafiki) i funkcja Game Launcher, czyli wyłączenie powiadomień w czasie gry (źródło: materiał prasowy Samsung).

iiyama, japoński producent monitorów, informuje o premierze nowego panelu dla osób pracujących z wieloma aplikacjami naraz. Monitor wykonany jest w w technologii IPS o rozdzielczości WQHD (co oznacza o prawie 77% więcej informacji na ekranie niż w przypadku paneli Full HD) i przekątnej 27". Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach: ze stopką z regulacją wysokości (XB2788QS-B1) i bez regulacji (X2788QS-B1).

Ferguson przygotował nowe urządzenie do domu inteligentnego - to SmartHome Termostat Wi-Fi FS1TH Urządzenie o wielkości 9,8x11x2,5 cm i ekranie 3,5" pozwala użytkownikowi na zdalne sterowanie c.o., wentylacją i klimatyzacją, przez www lub aplikację na smartfony i tablety. Można np. konfigurować tygodniowy program nastawień temperatury, który dostosowuje się do prognozy pogody (źródło: materiał prasowy Ferguson).

SoundMAGIC proponuje nową serię solidnych słuchawek sportowych o konstrukcji dokanałowej - są to dwa modele o symbolach ST30 i ST80, których główną cechą jest możliwość modyfikacji przez wymienny kabel i zastosowanie modułu bluetooth. Na jednym ładowaniu można słuchać muzyki w jakości CD przez ok. 10 h, a rozmawiać przez ok. 8 h. Słuchawki mają stopień ochrony IPX4 i współpracują ze wszystkimi dostępnymi na rynku smartfonami (źródło: materiał prasowy MIP).

Zapraszam do czytania i komentowania. Znacie nowość wartą zasygnalizowania? Napiszcie do mnie: jr@di24.pl - możliwe, że Wasza informacja trafi do kolejnego przeglądu.