Terminale dla sektora publicznego w ramach programu Polska Bezgotówkowa

Podpisanie pierwszych umów z przedstawicielami sektora publicznego to efekt poszerzenia programu Polska Bezgotówkowa. Od 1 września, do programu mogą przystępować podmioty działające w sektorze administracji publicznej oraz skarbowej, jednostki samorządu terytorialnego, sądy czy jednostki publicznej służby zdrowia. Mogą się one ubiegać o tyle terminali, ile punktów kasowych prowadzą i korzystać z nich nawet przez trzy lata bez żadnych opłat.

Beneficjenci otrzymają nowoczesne terminale bezpłatnie. Będą mogli korzystać z nich nawet przez trzy lata, nie ponosząc żadnych kosztów. Dodatkowo, wybierając jeden konkretny model spośród dostępnych terminali, otrzymają go na własność.

W przygotowaniu są kolejne umowy z podmiotami sektora publicznego, w tym gminami z województwa małopolskiego i podkarpackiego, które oprócz swoich placówek gminnych wyposażą w terminale także sołtysów.

Program Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa wydawców kart, agentów rozliczeniowych, Związku Banków Polskich oraz sektora publicznego, która ma na celu upowszechnienie akceptacji płatności bezgotówkowych. Z oferty dostępnej w ramach programu mogą skorzystać także przedsiębiorcy z sektora MSP, którzy w ciągu ostatniego roku nie korzystali z terminali płatniczych. Mogą oni otrzymać do trzech nowoczesnych urządzeń za darmo – na własność. W ramach programu Polska Bezgotówkowa przez 12 miesięcy nie będą też ponosić żadnych kosztów procesowania transakcji.

Źródło: eService Sp. z o.o