Terdot: nowy malware bazujący na kodzie źródłowym Zeusa

Autorzy złośliwego oprogramowania znani są z tego, że nie zostawiają po sobie za dużo śladów. Czasami jednak dzieje się tak, że szczegóły na temat ich działań wyciekają do sieci. W takich przypadkach w Internecie pojawiają się kody źródłowe, które ujawniają szczegóły na temat niektórych trojanów. Mirai, KINS, Carberp i Zeus to doskonały przykład takiego działania. Przez publiczny dostęp do kodów źródłowych tych szkodników wiele grup przestępczych może tworzyć ich kolejne twory.