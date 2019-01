"Ten year challenge" - dekada zmian w sieci

W ramach popularnego wyzwania „10 year challenge” internauci umieszczają na profilach w mediach społecznościowych aktualne zdjęcia i porównują je z fotografiami wykonanymi dziesięć lat temu. Zabawa ta zainspirowała ekspertów do podróży w czasie i zastanowienia się nad tym, jakim zmianom ulegała sieć w ciągu ostatniej dekady.

Jak wynika z raportu Cisco Visual Networking Index opublikowanego w 2009 roku, globalny ruch IP wynosił w tym czasie niecałe 15 Eksabajtów miesięcznie, czyli 15 trylionów bajtów. W 2019 będzie on ponad 13-krotnie wyższy i wyniesie 201 Eksabajtów miesięcznie. Aby to zobrazować wystarczy powiedzieć, że 1 Eksabajt równa się 36 tysiącom lat materiału wideo w jakości HD.

Zdaniem ekspertów na ogromny wzrost ruchu sieciowego największy wpływ mają 4 główne trendy:

rosnąca liczba użytkowników Internetu,

postępująca cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki,

rozwój Internetu rzeczy

większa popularność treści wideo, które wymagają odpowiedniej przepustowości.

Świat przed Snapchatem

W ciągu ostatnich 10 lat nasz styl życia uległ radykalnej zmianie. Postęp technologiczny sprawił, że ceny urządzeń mobilnych znacznie spadły i są one obecnie powszechnie dostępne. W 2009 roku urządzenia mobilne generowały 91 Petabajtów danych, już w 2019 r. będzie to nawet o 29 Eksabajtów. Ponieważ 1 Eksabajt jest równy 1000 Petabajtom, mówimy o 341-krotnym wzroście.

Ponadto, Internet stał się najważniejszym narzędziem do pracy, rozrywki czy utrzymywania kontaktów zarówno zawodowych, jak i towarzyskich. Jak wynika z danych The Harris Poll, w 2009 dorośli użytkownicy spędzali w sieci średnio 13 godzin tygodniowo. Według firmy badawczej Zenith, w 2019 roku będzie to niemal 20 godzin. Zgodnie z przewidywaniami, w obecnym roku więcej czasu spędzimy online niż przed telewizorem. Tradycyjna telewizja jest stopniowo zastępowana przez platformy VOD (ang. video on demand) takie jak, HB GO, Netflix , Player czy Amazon Prime.

O skali rozwoju sieci świadczy również tempo w jakim przybywa użytkowników mediów społecznościowych. W styczniu 2009 roku profile na Facebooku, największej na świecie platformie social media, posiadało 150 milionów osób, obecnie jest ich już ponad 2 miliardy. Warto również dodać, że 10 lat temu nawet nie słyszeliśmy o takiej aplikacji jak Snapchat, która w trzecim kwartale 2018 r. mogła pochwalić się 186 milionami aktywnych użytkowników. Natomiast w grudniu 2009 roku Instagram posiadał zaledwie 1 milion użytkowników, podczas gdy dziś jest ich ponad miliard.

Wideo i gry rządzą w Internecie

Według badania Cisco Visual Networking Index z 2009 roku, najwięcej globalnego ruchu IP generowali użytkownicy z Ameryki Północnej. Dzisiaj na prowadzenie wysuwa się region Azji i Pacyfiku. Poza rozkładem geograficznym, w ciągu ostatnich 10 lat zmianie uległ również rodzaj konsumowanych treści. Dziesięć lat temu najwięcej danych generowały udostępniane pliki, ponad 4 Eksabajty miesięcznie. W 2019 r. będzie to 7 Eksabajtów miesięcznie. Obecnie prym wiedzie kontent wideo, który w 2009 r. generował niecałe 3 Eksabajty danych miesięcznie, a w 2019 r. sięgnie aż 105 Eksabajtów miesięcznie.

Dużo większą popularnością niż dekadę temu cieszą się też gry online, co w dużej mierze wynika z sukcesu takich tytułów jak League of Legends czy World of Tanks. Przykładowo, w 2009 roku gry internetowe odpowiadały za 63 Petabajtów ruchu miesięcznie, co stanowiło niecały 1% całkowitego konsumenckiego ruchu IP. W 2019 roku będą to już 4 Eksabajty, czyli prawie 64 razy więcej niż dekadę wcześniej, i będzie stanowiło niemal 3% całkowitego konsumenckiego ruchu IP.

Zmiana sposobów spędzania wolnego czasu i przeniesienie rozrywki do przestrzeni wirtualnej, a także coraz większa liczba urządzeń i aplikacji połączonych z siecią sprawiają, że co roku zostaje pobity rekord ruchu IP. Zdaniem ekspertów, do 2022 roku 60% populacji będą stanowili użytkownicy Internetu. W perspektywie 10 lat odsetek ten będzie jeszcze większy. Rozwój ekosystemu Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji czy technologii blockchain z pewnością przyczyni się do jeszcze bardziej znaczącego wzrostu ilości generowanych danych.

Źródło: Cisco