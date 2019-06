Ten fundusz dysponuje grubymi milionami i rozgląda się po Europie Środkowo-Wschodniej

Łącznie bValue dysponuje już środkami w kwocie około 100 mln zł. Zamierza zainwestować w 20-30 spółek kwotą od 100 tys. euro (w fazie seed) do 1 mln euro (w rundzie Pre-A). Skupia się przede wszystkim na szukaniu przedsiębiorców, którzy za pośrednictwem nowych technologii rozwiązują realne problemy na rynkach globalnych.

bValue przyjęło model VC jako platformy do wymiany wiedzy przez spółki ze swojego portfela. Oprócz pieniędzy fundusz udostępnia startupom w ramach inwestycji (nieodpłatnie) dostęp do usług, które są szczególnie istotne na wczesnym etapie budowania firmy. Są to m.in.: wsparcie HR, dostęp do kanałów content marketingowych (np. lista tzw. “early adopters” którzy chętnie testują beta wersję produktów, stając się potem często ich ambasadorami), specjalistyczne wydarzenia, na których założyciele i eksperci wymieniają się poglądami na temat konkretnych wyzwań operacyjnych i strategicznych, dostęp do ekspertów, mentorów, przedsiębiorców i profesjonalistów a także programy partnerskie z dostawcami technologii (Amazonem, Google, Microsoftem czy SimilarWeb).

Fundusz dysponuje środkami inwestorów prywatnych. Wśród nich znaleźli się między innymi przedsiębiorcy którzy aktywnie angażują się w wyszukiwanie okazji inwestycyjnych i budowanie wartości spółek z portfela bValue: Rafał Brzoska, Marian Owerko, Tomaszowie Hanczarek i Misiak, Krzysztof Inglot czy Dariusz Żuk. Część funduszy bValue pochodzi od PFR Ventures, a konkretnie PFR Starter FIZ.

Ostatnio bValue zainwestowało milion złotych w projekt Advice współtworzony ze spółką Landingi. Wcześniej m.in. we Fluentbe, NovaTracking, Tidio, PushPushGo, Senuto, callPage czy startup spożywczy Purella. Na początku roku fundusz z sukcesem dokonał wyjścia z inwestycji w Shoplo, które przejął niemiecki operator płatności mobilnych SumUp wart ponad miliard dolarów.

