Telemedycyna napędza rozwój aplikacji mobilnych

Telemedycyna opiera się na diagnozowaniu oraz kontrolowaniu stanu zdrowia i samopoczucia pacjenta na odległość z wykorzystaniem narzędzi telekomunikacyjnych oraz informatycznych. Jak podaje Biotech Management Consulting w raporcie „Nadchodzący boom. Globalne perspektywy rozwoju rynku telemedycznego”, jej intensywny rozwój ma na celu poprawienie zdrowia pacjentów poprzez ułatwienie dostępu do specjalistów oraz obniżenie kosztów leczenia wynikających m.in. z opłat lokalnych placówek medycznych czy transportu. Co więcej, jak wynika z badań przeprowadzonych w 2017 roku przez Instytut Monitorowania Mediów, już teraz 7 na 10 chorych osób zamiast zgłosić się do lekarza, poszukuje informacji nt. chorób w internecie. To jasny sygnał, że społeczeństwo oczekuje rozwiązań nowoczesnych i mobilnych, które zaoszczędzą ich czas, nerwy oraz pieniądze.

Kolejki, wydłużony czas oczekiwania na wizytę lekarską czy ograniczona dostępność do specjalistów to kwestie, które przyczyniły się do modernizacji systemu ochrony zdrowia. Z kolei telekonsultacje, telediagnostyka, wirtualni asystenci lekarzy czy zdalne stawianie diagnoz i kontrolowanie samopoczucia pacjentów z każdym rokiem zyskują na popularności i coraz częściej zastępują tradycyjne formy leczenia oraz konsultacji. Prace badawcze nad nowymi produktami telemedycznymi dotyczą już niemalże wszystkich obszarów lecznictwa., jak twierdzi Marcin Brysiak twórca aplikacji mobilnej dedykowanej osobom uzależnionym od alkoholu.

Jak wynika z raportu Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ), już w 2015 roku na świecie było dostępnych niemal 260 tys. aplikacji medycznych, a liczba ich pobrań na smartfony szacowana była na 3 mld. Co więcej, stale rośnie również liczba tzw. inteligentnych

Aplikacje mobilne, które wykorzystują algorytmy AI

Jak wynika z badania desk research zrealizowanego przez zewnętrznych ekspertów z branży medycznej oraz IT sztuczna inteligencja obecnie wykorzystywana jest w 5 obszarach medycyny. Zalicza się do nich: automatyzacja diagnostyki i obrazowania medycznego, automatyzacja i analiza dokumentacji medycznej, zarządzanie zdrowiem publicznym i stratyfikacją ryzyka, poszukiwanie nowych leków oraz zautomatyzowana terapia i obsługa pacjentów.

Za granicą dostępne są już systemy, dzięki którym z poziomu aplikacji pacjenci już po kilku minutach mogą uzyskać wstępną diagnozę, rekomendacje dalszego leczenia czy pełną dokumentację medyczną. Za jednym kliknięciem mają do dyspozycji także konsultacje audio, wideo czy na czacie ze specjalistami, a nawet chatbotem, który zastępuje lekarza między kolejnymi wizytami w placówkach medycznych. Z kolei pierwszym w Polsce startupem, który opracowuje system z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest właściciel bezpłatnej aplikacji mobilnej przeznaczonej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. System, jako pierwszy na świecie, w ciągu trzech lat będzie w stanie dokonać oceny prawdopodobieństwa złamania abstynencji oraz samodzielnego proponowania najbardziej optymalnych rozwiązań terapeutycznych. Dane, za zgodą użytkowników, będą przetwarzane m.in. na podstawie ich emocji i zachowań (NLP), treści audio, wideo, opasek telemedycznych oraz Facebooka, Twittera i Spotify.

Źródło: addictions.ai