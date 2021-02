Telemedico zgarnia 25 mln zł na światową ekspansję platformy telemedycznej

Platforma Telemedico powstała w 2014 roku, a od 2017 r. za jej pośrednictwem przeprowadzono ponad 2,5 mln konsultacji lekarskich.

Uruchomienie platformy zajmuje przeciętnie 48 godzin, a w efekcie klienci zyskują własne portale dla pacjentów (oferowane w modelu white-label), konsultacje lekarskie online, przechowywanie dokumentacji medycznej, narzędzia do zapisów i organizacji wizyt i badań lekarskich, a także narzędzia do automatycznego triażu (klasyfikacji pacjentów) i wstępnej diagnozy medycznej.

Klienci korporacyjni Telemedico mają do dyspozycji sieć ponad 600 lekarzy, mówiących w 10 językach (m.in. polskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, rosyjskim, tureckim i arabskim). Z usług polskiego startupu korzysta ponad 50 klientów korporacyjnych – przede wszystkim firmy ubezpieczeniowe, m.in. Allianz, AXA, Compensa, Metrored, PZU i Tu Zdrowie. W Polsce Telemedico oferuje też konsultacje w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Obecnie polski startup pozyskał 25 mln złotych (5,5 mln euro) w rundzie inwestycyjnej (Seria A), której przewodziły fundusze PKO VC oraz UNIQA Ventures. W rundzie wzięły też udział Adamed i Flashpoint Venture Capital, a także dotychczasowy inwestor – Black Pearls VC.

Pozyskane środki pomogą w dalszej międzynarodowej ekspansji Telemedico, zarówno umocnieniu pozycji w 14 krajach Europy oraz Ameryki Łacińskiej, jak i w starcie na kolejnych rynkach, oferując telemedycynę także w kolejnych językach, m.in. francuskim, greckim, niemieckim, rumuńskim i włoskim.

„Platforma Telemedico obsługuje obecnie ponad 100 tys. konsultacji miesięcznie. Pandemia COVID-19 znacznie przyspieszyła rozwój telemedycyny i jej masową adopcję. Ten trend będzie trwał dalej w nadchodzących miesiącach. Dzięki pozyskanemu finansowaniu, Telemedico będzie mogło pomagać w obsłudze jeszcze większej liczby pacjentów z całego świata, poprawiając dostępność usług medycznych tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne” – podkreśla Paweł Sieczkiewicz, założyciel Telemedico.

Jak zapowiada, działalność platformy zostanie poszerzona o współpracę z aptekami internetowymi, bankami i firmami farmaceutycznymi, aby oferować pacjentom jeszcze większy zakres usług na wyższym poziomie. Telemedico planuje także powiększyć warszawski zespół o kilkadziesiąt nowych osób, w tym country managerów na europejskich rynkach, specjalistów od marketingu, produktu, a także deweloperów.

„Sektorowi telemedycyny przyglądaliśmy się od dłuższego czasu. Wielokrotnie wskazywaliśmy go jako głównego beneficjenta zachodzących w ostatnich latach zmian technologicznych, demograficznych czy prawnych. Jednak mimo sprzyjających czynników, potencjał segmentu pozostawał w dużej mierze niewykorzystany. Dopiero pandemia COVID-19 stała się katalizatorem kluczowych przemian w świadomości lekarzy oraz samych pacjentów” - mówi Krzysztof Tokarski, dyrektor Departamentu Inwestycji Alternatywnych w PKO TFI.

„Młody, ale bardzo doświadczony zespół Telemedico udowodnił, że potrafi zbudować skuteczny model operacyjny i stać się liderem polskiego rynku podmiotów >>pure play telemedicine<<. Jestem przekonany, że spółka przy wsparciu inwestorów bieżącej rundy, będzie w stanie skutecznie zaadaptować swoje rozwiązanie również za granicą. Liczę, że nasze zaangażowanie przyczyni się do przyspieszenia tempa rozwoju Telemedico i pozwoli jej stać się liderem sektora telemedycyny w skali całej Europy” – dodaje Tokarski.

„Spółki portfelowe naszego funduszu w ostatnich 12 miesiącach pozyskały ponad 70 mln zł w ramach kolejnych rund finansowania. Tym bardziej cieszy nas to, że w gronie tym znalazło się Telemedico. Jako pierwszy inwestor VC w spółce, z dumą obserwujemy pracę zespołu i to jak sprawnie dostosowuje się do trwałych zmian zachodzących na rynku ochrony zdrowia” – mówi Marcin Kowalik, Managing Partner funduszu Black Pearls VC.

W ocenie Michaela Szalontaya, General Partner we Flashpoint VC, „w najbliższych latach telemedycyna będzie głównym kanałem kontaktu pacjentów z lekarzami”, a „Telemedico jest na dobrej drodze, by stać się europejskim liderem w tym obszarze”.

Jak przekonuje dr Andreas Nemeth, General Partner w UNIQA Ventures, telemedycyna „to rynek o olbrzymim potencjale, a Telemedico już dziś wyznacza na nim standardy. Firma ma właściwy produkt, zespół oraz kulturę pracy, by pomagać ubezpieczycielom w rozwoju usług telemedycznych. Cieszymy się, że możemy wspierać Telemedico w międzynarodowym rozwoju” – podkreśla Nemeth.