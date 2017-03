Telekomy w USA będą spieniężać dane o klientach? To przekroczenie niebezpiecznej granicy

Dostawca internetu jest trochę jak lekarz. Płacimy mu za pewną usługę i raczej oczekujemy, że nie będzie sprzedawał informacji o tym co dla nas zrobił. Niestety politycy amerykańscy doszli do wniosku, że właściwie nie ma przeszkód by telekomy sprzedawały dane klientów bez ich wyraźnej zgody.